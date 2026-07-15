“Hacía más daño aquí”, dice Harfuch sobre piloto

La extradición del piloto Mauro Alberto Núñez, El Jando—encargado de transportar al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada para ser detenido—, como parte de los delincuentes entregados por la administración federal al gobierno de Estados Unidos, se hizo al considerar que éstos provocan más daño al estar dentro del país, que fuera, justificó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al ser consultado acerca de por qué el Gobierno mexicano entregó al país vecino al testigo clave que le habría permitido conocer la información que la administración de EU no le ha brindado sobre el caso, tanto el funcionario federal como la Presidenta Claudia Sheinbaum destacaron que todos los informes con los que se cuenta serán brindados por la Fiscalía General de la República (FGR).

25 delincuentes fueron extraditados a EU con El Jando

García Harfuch explicó que las extradiciones se realizan cuando se encuentra que, a pesar de que se les detiene, continúan delinquiendo desde las prisiones.

También detalló que: “Fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que, por años y años y años, habían sido frenadas sus extradiciones. Muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del sistema penitenciario, que habían amenazado a ministerios públicos, a jueces o corrompido a otro tipo de funcionarios. La gran cantidad de las personas que fueron enviadas, es porque lamentablemente... muchas veces desde adentro de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales”.

El funcionario agregó que, en todos los casos, contaban con solicitudes del Departamento de Justicia de EU para pedir que se les entregara a criminales con cuentas pendientes en su territorio. Al ser consultado sobre si la violación a la soberanía, que este caso representa , no pesaba más, insistió “lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro país”.

La Presidenta negó que la respuesta ante estos cuestionamientos sea por una negativa de su gobierno a responder, sino porque es la FGR la que tiene las facultades e información sobre los procesos: “No es que no la queramos contestar, es muy relevante, y es relevante que se conozca, pero para nosotros es muy importante que la FGR dé toda la información de cómo fue que se detuvo a esta persona y cómo es que se fue identificando a la persona. Una vez que la fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar”.