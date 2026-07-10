Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y estar bajo custodia militar

EL PASADO 1 de mayo, el gobernador anunció su solicitud de licencia para enfrentar los señalamientos

Rubén Rocha Moya volvió al debate público a 69 días de solicitar licencia como gobernador constitucional de Sinaloa. En un mensaje en redes sociales, defendió su separación del cargo, afirmó que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) y rechazó versiones sobre un presunto resguardo militar.

El mandatario con licencia afirmó que solicitó separarse del cargo para enfrentar cualquier investigación sin la protección del fuero constitucional. Su decisión, dijo, partió de su “convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país”.

También aseguró que compareció ante la FGR y atendió las preguntas del Ministerio Público Federal de “manera puntual y veraz”. Rocha Moya sostuvo que su licencia tuvo como propósito permitir una indagatoria “con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.

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El Dato: La FGR anunció el miércoles que, al menos por ahora, no tiene considerada una investigación financiera contra Rocha y otros nueve señalados por el gobierno de EU.

El gobernador con licencia aseguró que, después de esa diligencia ministerial, su ubicación no ha cambiado. Según su versión, permanece en su domicilio de Culiacán desde el 1 de mayo, dato con el que respondió a las versiones sobre un supuesto traslado bajo resguardo federal.

La aclaración también a las versiones periodísticas sobre su situación de seguridad: “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”.

Poco después, su versión recibió respaldo institucional mediante una carta aclaratoria emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El documento calificó como falsas las publicaciones en medios nacionales, las cuales hablaron de un presunto operativo para cambiar de ubicación y llevar al gobernador con licencia a instalaciones militares para su resguardo.

Según la información de la Secretaría de Defensa, ninguna dependencia de ese gabinete reconoció una acción de ese tipo. La postura oficial sostuvo que “ambas versiones son absolutamente falsas”, en referencia a los señalamientos sobre un traslado encubierto y una supuesta protección del Ejército hacia Rocha Moya.

Desde esa comunicación, el Gobierno federal descartó que Rocha Moya se encuentre o haya permanecido en la novena Zona Militar, en la tercera Región Militar o en alguna otra instalación castrense del país. La aclaración también negó cualquier intervención para ocultar a una persona ante investigaciones mexicanas o extranjeras.

En la misiva se rechazó que el Gobierno de México actúe para proteger a personas frente a procesos legales. También afirmó que la política de cero impunidad se aplica “sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales”, y que sus resultados son públicos y verificables.

Frente a los señalamientos públicos, Rocha Moya afirmó que enfrenta una campaña basada en acusaciones sin sustento. Indicó que ha sido objeto de una “atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”. También volvió a proclamarse inocente y sostuvo que las acusaciones que se formularon en su contra por una oficina del gobierno de los Estados Unidos “son falsas”.

Ya en el tramo final, atribuyó los señalamientos a un ataque político: “Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”.

Inzunza debe dejar el cargo

Claudia Arellano

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, consideró que el senador de su partido Enrique Inzunza Cázarez debería solicitar licencia a su cargo mientras se esclarecen los señalamientos en su contra, al sostener que esa sería una forma de enfrentar las acusaciones.

En entrevista radiofónica, el legislador guinda señaló que cualquier servidor público que enfrente señalamientos debe permitir que las investigaciones avancen con transparencia.

“Pedir licencia se me hace que eso lo debería de hacer cualquier persona que esté señalada. Es una forma de enfrentar; si no eres culpable, si no eres responsable”, expresó Ávila Anaya.

El vocero morenista consideró que separarse temporalmente del cargo no implica aceptar responsabilidad, sino facilitar el esclarecimiento de los hechos y demostrar disposición para colaborar con las investigaciones.

Ávila también hizo referencia a los señalamientos realizados por el emecista Gibrán Ramírez, a quien acusó de haber difundido información incorrecta sobre el caso.

“El señor está en su casa; no defendemos a nadie”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es localizable y se encuentra en su casa; además, insistió en que no se defenderá a nadie, pero tampoco se sostendrán acusaciones si se carece de argumentos para ello.

En conferencia, reviró a las publicaciones con las que se asegura que el Gobierno federal “esconde” al gobernador con licencia, lo cual consideró que son afirmaciones para dañar a su Gobierno, y recordó que ni siquiera cuenta con protección de elementos de seguridad federal.

“(Dicen): ‘El Gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa’. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal. Para que a todo mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas, que no sé de dónde sacan información, para dañar al Gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona”, declaró la mandataria.

Reiteró que se tienen que presentar las pruebas que sustenten las solicitudes de detención contra Rocha Moya y los otros colaboradores a los que se acusa de tener nexos con el crimen organizado.

“Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento. Y eso es un asunto de todas las mexicanas y los mexicanos, no solamente de la Presidenta de la República. Es muy importante, porque no hay protección para nadie, pero tiene que haber pruebas. De otra manera, ¿cómo va a actuar una Fiscalía?”, dijo.

Recordó que en más de una ocasión se han emprendido procesos contra funcionarios, incluyendo gobernantes, vinculados con prácticas ilícitas y sin importar el partido del que provengan.

Aseguró que Estados Unidos se ha valido de acusar que en México existen nexos con la delincuencia organizada, para encontrar un pretexto con el cual intervenir en el territorio nacional.