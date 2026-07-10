México escala a la vía penal asesinatos contra paisanos que van al alza en EU

Tras la muerte de 17 mexicanos durante las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de México anunció una ofensiva jurídica y diplomática más “contundente”, que incluye la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y el inicio de acciones civiles contra empresas que operan los centros de detención.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que previamente se tomó acción por la vía diplomática, pero, a raíz de la muerte de Lorenzo Salgado, a quien agentes del ICE les arrebataron la vida en un intento por detenerlo en Texas, se endurecerán las medidas, ya que se considera que el ataque estuvo dirigido.

El dato: La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, defensora de los hispanos más grande y antigua de EU, lanzó una campaña para recaudar fondos y ayudar a la familia.

“Por lo que ocurrió recientemente, la muerte de un mexicano en un operativo del ICE, en donde no solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido, tomamos la decisión —obviamente vamos a mantener la relación diplomática— de presentar una denuncia formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de Estados Unidos, contra quien resulte responsable, por lo que consideramos que son homicidios”, dijo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, detalló que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó emprender “acciones legales contundentes” para proteger los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos.

“Vamos a pasar del ámbito diplomático, para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos a presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo”, declaró el canciller mexicano.

El canciller señaló que la muerte de Lorenzo Salgado resulta “dolorosa” y ahora la exigencia es que se investigue “con absoluta seriedad”, tal y como lo ha pedido su familia.

En un balance del operativo antimigratorio que emprendió el gobierno de Donald Trump, comentó que, a la fecha, van 58 personas de diversas nacionalidades que han muerto en medio de estas detenciones, de las cuales 17 son originarias de México. De éstas, 14 murieron dentro de los centros de detención y las otras tres, durante las redadas.

Ante este escenario, el Gobierno de México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal para exigir el esclarecimiento de los hechos, ante lo que el gobierno estadounidense ha respondido que ya se realizan las indagatorias.

Además de las denuncias penales y acciones ante las empresas a cargo de los centros de detención, el canciller comentó que se actuará junto con organizaciones civiles para pedir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la protección de los mexicanos detenidos, a fin de que se les consigan medidas cautelares.

El secertario de Relaciones Exteriores explicó que también se recurrirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, para que se protejan los derechos de los mexicanos.

Sostuvo que se mantendrá la comunicación con el Departamento de Estado y el de Seguridad Interior y otras autoridades, incluyendo el Congreso, y adelantó que ya tuvo un acercamiento con el nuevo embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, con el objetivo de que se soliciten las reuniones de inmediato.

“Me he comunicado también con el embajador Roberto Lazzeri para que pida reuniones de inmediato para seguir atendiendo este tema con todas las autoridades correspondientes, incluyendo las del Congreso de los Estados Unidos. Y lo mismo le he indicado a la subsecretaria Cristina Planter.

Seguimiento

Acciones en curso.

Acompañamiento legal y humanitario permanente a las familias de las víctimas.

Envío de 11 notas diplomáticas para exigir el esclarecimiento de los casos.

Gestión ante el Alto Comisionado de la ONU para que intervenga.

Solicitud a la CIDH para revisar los casos y otorgar medidas de protección.

ICE admite que mexicano abatido no era un objetivo

| Por Elizabeth Hernández |

La congresista federal Sylvia García afirmó que David Venturella, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le confirmó que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo no figuraba como objetivo del operativo en el que perdió la vida.

Además, la representante por el distrito de Houston, donde ocurrió el tiroteo, aseguró que la agencia no cuenta con grabaciones de cámaras corporales ni de patrullas, ya que los agentes viajaban en una camioneta sin identificación oficial.

“Confirmaron que él no era un objetivo, como su familia siempre sostuvo”, declaró en una entrevista para MS Now. Añadió que Lorenzo Salgado Araujo “era una buena persona, un padre y un trabajador”.

38 millones de mexicanos viven en Estados Unidos

La congresista también cuestionó la versión de ICE sobre el uso del automóvil como arma en contra de los agentes federales. “Dicen que intentó atropellarlos y que dispararon para defenderse. Él iba conduciendo, entonces, ¿cómo recibió un disparo en el lado derecho del estómago?”, planteó.

Otro de los puntos que criticó fue la forma en que la agencia informó sobre la identidad de la víctima. “Presioné al director del ICE, porque me preocupó que difundieran el nombre del señor Salgado incluso antes de que el médico forense confirmara su identidad o antes de hablar con la familia”, señaló.

También sostuvo que la institución actuó sin sensibilidad hacia los familiares del mexicano. “No mostraron ningún nivel de decencia humana. ICE les debe una disculpa”. Sylvia García sostuvo que el caso de Salgado Araujo no puede quedar bajo revisión exclusiva de ICE y planteó la intervención de especialistas independientes.

México, contra “terrorismo de izquierda”

| Por Elizabeth Hernández |

México aparece dentro de la nueva ruta diplomática de Estados Unidos impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para colocar el “terrorismo de extrema izquierda” en la agenda de seguridad internacional. La convocatoria, revelada por The Washington Post, prevé una reunión ministerial con representantes de más de 60 países.

La iniciativa apunta a lo que la administración de Donald Trump define como “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. El enfoque causó inquietud entre funcionarios estadounidenses, gobiernos europeos y especialistas que no observan esa amenaza bajo los mismos términos.

Documentos revisados por el diario señalan que la lista de invitados incluyó a la mayoría de los países europeos, a naciones latinoamericanas de mayor peso y a varios Estados asiáticos, entre ellos India, Indonesia y Singapur.

Washington también pidió información a más de 20 embajadas sobre grupos extremistas de izquierda. Esa solicitud llegó a representaciones en países como Argentina, México, Italia y Albania, según personas familiarizadas con el proceso citadas por el medio. En el caso de México, no aparece un interés ligado a un grupo específico dentro del reporte, sino a una búsqueda más amplia de datos sobre posibles vínculos transnacionales. Para el gobierno estadounidense, la reunión abre una vía de cooperación en intercambio de inteligencia y aplicación de la ley a través de la frontera norte.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, defendió el encuentro convocado, bajo el argumento de que la violencia de extrema izquierda representa “una amenaza antigua que reaparece con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.