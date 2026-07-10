“El señor está en su casa; no defendemos a nadie”

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es localizable y se encuentra en su casa; además, insistió en que no se defenderá a nadie, pero tampoco se sostendrán acusaciones si se carece de argumentos para ello.

En conferencia, reviró a las publicaciones con las que se asegura que el Gobierno federal “esconde” al gobernador con licencia, lo cual consideró que son afirmaciones para dañar a su Gobierno, y recordó que ni siquiera cuenta con protección de elementos de seguridad federal.

“(Dicen): ‘El Gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa’. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal. Para que a todo mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas, que no sé de dónde sacan información, para dañar al Gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona”, declaró la mandataria.

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Reiteró que se tienen que presentar las pruebas que sustenten las solicitudes de detención contra Rocha Moya y los otros colaboradores a los que se acusa de tener nexos con el crimen organizado.

“Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento. Y eso es un asunto de todas las mexicanas y los mexicanos, no solamente de la Presidenta de la República. Es muy importante, porque no hay protección para nadie, pero tiene que haber pruebas. De otra manera, ¿cómo va a actuar una Fiscalía?”, dijo.

Recordó que en más de una ocasión se han emprendido procesos contra funcionarios, incluyendo gobernantes, vinculados con prácticas ilícitas y sin importar el partido del que provengan.

Aseguró que Estados Unidos se ha valido de acusar que en México existen nexos con la delincuencia organizada, para encontrar un pretexto con el cual intervenir en el territorio nacional.