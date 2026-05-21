CSP: No hay obligación legal para vigilar a señalados por EU; todos tienen ficha roja

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya algún motivo legal para mantener una vigilancia sobre los ocho exservidores públicos sinaloenses señalados por Estados Unidos; sin embargo, precisó que todos cuentan con una ficha roja en su contra que los identificaría en cualquier país si es que llegaran a salir de México.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que las acusaciones fueron fincadas por la Fiscalía estadounidense y es ésta la que lleva la indagatoria.

“Bueno, la Fiscalía, como saben, abrió una investigación. Ellos desarrollarán su investigación. Pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que derivado de las investigaciones estadounidenses, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió fichas rojas para su localización en cualquier parte de mundo.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que los ocho de los 10 señalados por el caso Sinaloa y que no se entregaron a Estados Unidos, permanecen dentro del país.

“Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerte de fichas rojas llamadas por parte de Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre el estatus del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum Pardo que permanece dentro de su domicilio en el estado de Sinaloa.

Aunque ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que Moya ya no contaba con custodia federal, la Presidenta aseguró que mantiene el blindaje por parte de la Guardia Nacional.

“Entiendo que hay vigilantes, como hay para cualquier persona que la solicite y a partir de una evaluación de riesgo. (¿Pero sí la tiene todavía?) Sí, entiendo que sí”, dijo.

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FGR