Continúa el Álbum Retro de Fútbol; ya circulan billetes 9 y 10 que recuerdan el Milagro de Berna y el bicampeonato de Brasil

La colección del Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol, presentada por Lotería Nacional en colaboración con Panini, suma esta semana dos nuevas piezas: los cachitos 9 y 10 correspondientes al Sorteo Zodiaco No. 1746 que se realizará el domingo 24 de mayo, ya se encuentran disponibles.

Dando continuidad a este recuento por la historia de las Copas Mundo de 20 piezas coleccionables, los billetes 9 y 10 recuperan momentos que marcaron a escuadras de otras naciones disputando la gloria de las finales, estampas que pueden adquirirse para el álbum de distribución gratuita.

El cachito 9 evoca una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol: la final de Suiza 1954, en la que Alemania Federal venció 3 a 2 a la poderosa selección húngara en el partido conocido como “El Milagro de Berna”. Por su parte, el cachito 10 celebra el segundo título consecutivo de Brasil, conquistado en Chile 1962 al vencer 3 a 1 a Checoslovaquia, hazaña que Lotería Nacional inmortalizó en el billete del Sorteo Superior No. 1310.

El Álbum Retro, iniciativa conjunta de Lotería Nacional y Editorial Panini, se distribuye de forma gratuita en los puntos de venta autorizados y la versión digital está disponible en miloteria.mx y en la App MiLotería ¡aún es momento de coleccionar estos cachitos únicos que recorren la historia del fútbol mundial!

El Sorteo Zodiaco No. 1746 se realizará el domingo 24 de mayo de 2026, a las 20:00 horas; reparte un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie y tiene una bolsa de 24 millones de pesos en premios. Los cachitos 9 y 10 ya se encuentran disponibles en los puntos de venta de Lotería Nacional, en miloteria.mx y en la App MiLotería; la transmisión será en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR