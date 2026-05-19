Conmemoran 70 aniversario de la Torre Latinoamericana con billete de la Lotería Nacional.

Con la emisión del billete del Sorteo Mayor No. 4013, Lotería Nacional destaca el 70 aniversario de la Torre Latinoamericana , considerado el primer rascacielos de América Latina y referente del paisaje urbano de la capital del país. Al cumplir siete décadas de figurar como símbolo de modernidad, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director de Marketing del mirador de la Torre Latinoamericana, Guillermo Murillo Hernández, develaron el billete conmemorativo que celebra esta audacia de la arquitectura mexicana.

“Hay edificios que alcanzan altura, pero muy pocos logran convertirse en símbolo de identidad, orgullo y esperanza para todo un país, y la Torre Latinoamericana lo consiguió. Setenta años después, sigue en pie recordándonos que cuando México confía en su gente y se atreve a soñar en grande, no hay desafío imposible”, expresó Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, en su mensaje donde destacó que con este acto también se traduce en reconocimiento a la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de México para levantarse, resistir y seguir construyendo futuro.

Subrayó también que hablar de la Torre Latinoamericana no es solamente hablar de acero, cristal o ingeniería, sino de generaciones enteras que crecieron mirándola como punto de encuentro, referencia, faro urbano y como símbolo de que incluso, en medio de la incertidumbre, México siempre encuentra la manera de mantenerse en pie.

La titular de la institución de la suerte comentó que pocas construcciones logran convertirse en parte de la memoria emocional de un país, “la Torre Latinoamericana lo hizo, y lo hizo gracias a la visión del arquitecto Augusto Álvarez, al talento del ingeniero Leonardo Zeevaert, él considerado un pionero de la ingeniería sísmica moderna de México, y a la grandeza de mujeres y hombres que se atrevieron a construir una obra que desafió todos los límites del tiempo”.

La Torre Latino no solamente forma parte del paisaje de la #CDMX, forma parte del alma de México. ¡No te pierdas la develación del billete de @lotenal por el #70Aniversario de la #TorreLatinoamericana!#GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/HxjwEhThVo — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) May 20, 2026

La directora de Lotería Nacional puntualizó que este espíritu conecta plenamente con el momento histórico que vive México bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una etapa donde el país vuelve a confiar en el conocimiento, en la capacidad técnica, en la innovación y en el orgullo de construir un futuro con bienestar, justicia y grandeza para el pueblo de México.

De esta manera, Olivia Salomón enfatizó que el billete conmemorativo tiene un enorme valor simbólico, porque la Torre Latinoamericana nos recuerda que las grandes obras no solamente transforman ciudades, también inspiran generaciones enteras. Y es aquí donde Lotería Nacional, con dos siglos y medio de historia, se suma a esta celebración con una emisión que rinde homenaje a uno de esos lugares que no sólo se observan: se sienten, se recuerdan y se quedan para siempre en el corazón de México.

“Lotería Nacional se honra profundamente en sumarse a la celebración de los 70 años de uno de los símbolos más emblemáticos y queridos de nuestro país”, expresó.

Al tomar la palabra durante esta develación, Guillermo Murillo Hernández, director de Marketing del mirador de la Torre Latinoamericana, agradeció a la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, “por permitirnos formar parte, por segunda ocasión, de una de las tradiciones más importantes, queridas y emblemáticas de nuestro país.”

Al referirse al significado de la Torre para el país, destacó su papel como símbolo de resiliencia nacional: “ha resistido el paso del tiempo, terremotos históricos, transformaciones urbanas y generaciones enteras, manteniéndose firme como un símbolo de innovación, fortaleza y orgullo mexicano”. Añadió que la Torre Latinoamericana cumple 70 años en 2026 como testigo del crecimiento de la Ciudad de México y de generaciones completas que han encontrado en ella un referente de identidad.

Sobre el vínculo entre ambas instituciones, señaló que desde la existencia de la Torre han pasado más de 3 mil 600 Sorteos Mayores que han llevado ilusión y esperanza a los hogares mexicanos: “hablar de la Lotería Nacional es hablar de historia, de sueños, de esperanza y de millones de historias mexicanas, y de alguna manera, la Torre Latinoamericana comparte ese mismo significado para muchas personas.”

Al concluir su participación, el representante de la Torre Latinoamericana subrayó que la presencia del emblemático edificio en el billete del Sorteo Mayor es una distinción que trasciende lo institucional: “significa que millones de personas en todo México podrán tener en sus manos una parte de esta historia”. Asimismo, reafirmó el compromiso del inmueble con su renovación: “Cumplir 70 años no significa mirar solamente hacia atrás; significa también seguir soñando hacia adelante.”

Con Guillermo Murillo, Director de Marketing del Mirador de la @torrelatino y Carlos Herrera, Vicepresidente del @CICMoficial develamos el billete de @lotenal con motivo del 70 aniversario de la #TorreLatinoamericana, un ícono que ha acompañado el pulso de la #CDMX y que,… pic.twitter.com/0PMzc2jjf8 — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) May 19, 2026

En esta develación también estuvo presente Carlos Herrera Anda, vicepresidente de Desarrollo Académico y Fomento a la Innovación en representación del Colegio de Ingenieros.

El billete que porta el 70 aniversario del primer rascacielos de América Latina

La directora Olivia Salomón dio a conocer que para el Sorteo Mayor No. 4013 se imprimieron tres millones 600 mil cachitos que ya recorren el país llevando consigo la imagen de uno de los grandes íconos de México; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios. Los billetes conmemorativos ya están disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo se realizará el martes 26 de mayo de 2026 y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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JVR