Segob llama a evitar bloqueos durante megamarcha de transportistas este 20 de mayo

Transportistas convocan a movilización para este 20 de mayo en la CDMX.

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los sectores transportista y agrícola a evitar bloqueos o acciones que afecten el tránsito y a terceros durante la movilización de este 20 de mayo en la Ciudad de México.

Ante la concentración, convocada para las 09:00 horas en el Ángel de la Independencia, el Palacio de Cobián reiteró su “disposición permanente al diálogo”, y señaló que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, da seguimiento a los planteamientos de ambos sectores.

“La Secretaría de Gobernación hace un llamado respetuoso para que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población”, exhortó.

Asimismo, reconoció el derecho a la libre manifestación, aunque reiteró la necesidad de privilegiar el diálogo para “garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos”.

Transportistas convocan a megamarcha

El pasado 13 de mayo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a “todos los sectores vulnerables e ignorados” por las autoridades a una “gran concentración nacional” en la Ciudad de México.

La organización llamó a sumarse a la movilización a madres buscadoras, sector educativo, campesinos y agricultores, así como viudas y huérfanos de operadores y transportistas, a sumarse a la movilización para exigir atención a sus demandas, entre ellas garantizar condiciones de seguridad en las carreteras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr