Sergio Mayer sale de Morena; presenta renuncia ‘irrevocable’ a militancia

El actor y productor Sergio Mayer Bretón salió de Morena tras presentar, con carácter de irrevocable, su renuncia a la militancia del partido por el que ha sido diputado federal en dos periodos legislativos.

A través de una carta con fecha del 15 de mayo, dirigida al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el legislador afirma que su decisión “obedece a diversos motivos de carácter personal”.

“En consecuencia, a partir de esta fecha solicito se cancele mi registro del padrón nacional, así como la cancelación de mis datos personales que obren en cualquier registro de este instituto...”, señala el documento que este martes circula en redes sociales.

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Aunque Sergio Mayer no se ha pronunciado respecto a su salida, en la red social X expresó su “admiración, cariño y gratitud” a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “... cuente ustedes [sic] conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente”, escribió.

Sergio Mayer expresa su "gratitud" a Sheinbaum. ı Foto: X, @SergioMayerb

Salida, tras polémica por licencia para La Casa de los Famosos

En febrero pasado, Sergio Mayer solicitó licencia a la Cámara de Diputados para participar en La Casa de los Famosos, lo que derivó en críticas tanto dentro como fuera de Morena, la suspensión de sus derechos como militante y un procedimiento interno en el partido, “por considerar que mi decisión afecta la imagen del partido”, según las propias palabras del legislador.

Al ser expulsado del programa, Sergio Mayer regresó a ocupar su curul en San Lázaro; sin embargo, en entrevista con Bibiana Belsasso para La Razón, reconoció que ausentarse “no fue la mejor decisión”.

“Tengo derecho a tomar esa decisión. Ofrezco una disculpa a quien se haya sentido ofendido , pero no soy el primero ni el único legislador que pide licencia”, afirmó.

El diputado Sergio Mayer ı Foto: Cuartoscuro

‘Podría continuar como diputado independiente’

Además, al ser cuestionado sobre su futuro en el partido guinda, sostuvo que “si Morena decide que mi acción dañó al partido, seré respetuoso. Podría continuar como diputado independiente o incluso recurrir a tribunales. No tengo intención de cambiar de partido “.

En la misma entrevista, Mayer Bretón defendió que ha “trabajado con resultados” durante dos legislaturas. Sin embargo, desde que inició su segundo periodo como legislador, el 1 de septiembre de 2024, sólo ha presentado cinco iniciativas que buscaban modificar artículos constitucionales y leyes secundarias. Ninguna ha sido aprobada, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL).

También fue controvertida su designación como diputado plurinominal en 2024, luego de que Morena no respetó el proceso de insaculación en el que Luis Morales Flores, un comerciante en la Central de Abastos de origen otomí, había resultado ganador para ocupar el cargo.

Pendiente, la ‘Ley Anti-Mayer’

Además, las diputadas Herminia López Santiago, Gloria Sánchez López y Emilio Ramón Ramírez, de Morena, presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa conocida como “Ley Anti-Mayer”, para negar la licencia a las y los legisladores que la soliciten para participar en actividades recreativas o relacionadas con el entretenimiento.

La propuesta plantea modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer que sólo podrán separarse temporalmente del cargo por causas justificadas, como enfermedad, asumir otro empleo público, contender por un cargo de elección popular, atender procesos judiciales o desempeñar funciones partidistas.

Desde el pasado 29 de abril, la iniciativa permanece pendiente de dictaminación en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

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cehr