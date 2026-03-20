“Por ley, la curul me pertenece; Morena decidirá si dañó mi acción al partido”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El diputado de Morena Sergio Mayer Bretón solicitó licencia a su cargo para entrar a La casa de los famosos, una producción de Telemundo, dejando en su lugar a su suplente en la Cámara de Diputados.

Solicitar licencia para ir a un reality show generó críticas tanto dentro como fuera de su partido. Al concluir su participación en el programa, el legislador regresó a sus funciones en San Lázaro, como lo permite la ley.

Sin embargo, su reaparición no fue bien recibida por algunos sectores duros de Morena, que buscaron sancionarlo, incluso planteando la posibilidad de retirarle derechos políticos dentro del partido.

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Pese a la presión interna, Mayer sostuvo que su licencia fue legal y que ejercerá plenamente su cargo. Ha regresado a la Cámara de Diputados y aseguró que continuará como diputado, defendiendo su lugar frente a las tensiones internas en su bancada.

Esta semana, para La Razón, platicamos con Sergio Mayer.

El diputado Sergio Mayer, el miércoles, en entrevista con medios. ı Foto: Cuartoscuro

Bibiana Belsasso (BB): ¿Por qué decides entrar a La casa de los famosos? Hay versiones de que fue por una oferta económica muy alta.

Sergio Mayer (SM): Gracias. No lo puedo negar: fue una decisión personal y también económica. Se presentó la oportunidad en un ámbito al que me he dedicado toda la vida. Entiendo que políticamente no fue la mejor decisión y asumo el costo social y político, pero fue un ingreso obtenido de manera legal y moral.

BB: Se habla de una cifra cercana a 700 mil pesos semanales. ¿Es correcto?

SM: No puedo hablar de cantidades, pero sí puedo decir que fue algo favorable para mi familia. Tengo derecho a tomar esa decisión. Ofrezco una disculpa a quien se haya sentido ofendido, pero no soy el primero ni el único legislador que pide licencia.

Lo hice en tiempo y forma, con autorización del pleno y con conocimiento de mi coordinador y de la dirigencia.

BB: Has dicho que es más sensato no depender económicamente de la política y mantener ingresos del sector privado.

SM: Exactamente. Yo no vivo de la política. Soy productor, actor y empresario, y de ahí provienen mis ingresos. La política implica una dieta, no un sueldo, y no estoy ahí por dinero. Todo lo que tengo es producto de mi trabajo. Por eso tampoco renuncio a la dieta, porque forma parte de mis ingresos, pero no dependo exclusivamente de ella.

BB: Pero hay quienes consideran que un diputado no debería tener otra actividad.

SM: No coincido. Muchos legisladores tienen negocios o profesiones paralelas: abogados, empresarios, médicos. Mi suplente es empresario en la Central de Abastos y siguió operando sus negocios mientras ocupaba el cargo. Eso es normal.

BB: Cuando entraste al reality, se dijo que tú controlabas en buena medida la dinámica dentro de la casa.

SM: No, eso es una percepción. Yo entré y cada semana pedía ser nominado porque quería aumentar la posibilidad de salir pronto. Eso no depende de uno, sino del público. Si bien participaba en decisiones internas, al final el público decide quién se queda y quién sale.

BB: También planteaste que el programa funcionaba como un reflejo de la comunidad latina en Estados Unidos.

SM: Sí. Es un experimento social donde conviven distintas nacionalidades latinas. Representa un microcosmos de Estados Unidos: Diferentes culturas, formas de pensar y conflictos. En un momento delicado en la relación con EU, me parecía importante transmitir un mensaje de unidad de la comunidad latina.

BB: Sin embargo, has señalado que fue una experiencia complicada.

SM: Muy complicada. Fue una casa muy tóxica. Muchos participantes eran jóvenes con todo por ganar y nada que perder, dispuestos a generar contenido, incluso negativo, para llamar la atención. En mi caso, tengo una carrera, una familia y una imagen que cuidar. Competir en ese entorno implicaba riesgos importantes.

BB: Ya tienes experiencia en realitys.

SM: Así es, pero el público decidió que no era mi momento. Estuve nominado varias semanas y finalmente decidieron que saliera. Lo tomo con tranquilidad.

BB: Al salir, te enfrentas a un proceso interno en Morena. ¿Qué ocurrió?

SM: Me entero de que se inició un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia por considerar que mi decisión afecta la imagen del partido. Yo no fui notificado formalmente. Ya solicité mi reincorporación a la Cámara de Diputados y estoy en mi derecho de regresar.

BB: Legalmente puedes regresar porque pediste licencia conforme a la ley.

SM: Exactamente. Dejé todo en orden, sin pendientes, con asistencia completa y trabajo legislativo comprobable. Incluso instalé el grupo de amistad con Suecia y participé en diversas iniciativas. No descuidé mis responsabilidades.

BB: ¿Tu ausencia afectó a Morena en la votación de la reforma electoral?

SM: No. No había los votos necesarios. Mi presencia no hubiera cambiado el resultado. Eso es importante aclararlo.

BB: ¿Qué sigue si Morena decide sancionarte o incluso expulsarte?

SM: La curul me pertenece legalmente. Si Morena decide que mi acción dañó al partido, seré respetuoso. Podría continuar como diputado independiente o incluso recurrir a tribunales. No tengo intención de cambiar de partido.

BB: ¿Te mantendrías apoyando al Gobierno?

SM: Sí, mi compromiso es con el proyecto y con la Presidenta Sheinbaum. Independientemente de mi situación partidista, seguiré apoyando las iniciativas desde el Legislativo.

BB: ¿Cuándo se define tu situación dentro del partido?

SM: La resolución puede tardar entre 15 y 30 días. Mientras tanto, ya me reincorporé a mis actividades legislativas.

BB: ¿Te arrepientes de haber entrado al reality?

SM: No. Reconozco que fue políticamente incorrecto y por eso ofrezco disculpas a quien se sintió ofendido, pero no me arrepiento. Lo hice por mi familia y fue una decisión legal. No hubo tráfico de influencias ni manejo indebido de recursos.

BB: Pensando hacia adelante, ¿buscarás continuar en la política?

SM: Sí, llevo dos legislaturas y he trabajado con resultados. Creo que los actores, como cualquier ciudadano, tienen derecho a participar en política. Es fácil criticar desde fuera, pero lo importante es involucrarse y asumir responsabilidades.

BB: Finalmente, ¿qué lectura haces del momento político que estás viviendo?

SM: Creo que es momento de unidad. El país enfrenta retos importantes y no es tiempo de divisiones internas. Más allá de mi caso, lo relevante es apoyar las iniciativas y fortalecer el trabajo legislativo.