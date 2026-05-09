› Casona de corrupción de Lozoya

Con la novedad de que la lujosa mansión de 51 millones de pesos que tenía Emilio Lozoya en la colonia Lomas de Bezares finalmente pasó a ser propiedad de la Federación. Lo anterior al no haberse acreditado la procedencia lícita de los recursos con los que ésta fue adquirida por el exdirector general de Petróleos Mexicanos que estuvo preso. Este último, se ha informado, mantenía un litigio abierto para que sobre la propiedad no se aplicará una extinción de dominio dictada en 2024. “En virtud de la investigación y defensa por parte de ministerios públicos de la FGR, con base en las pruebas recabadas, se acreditó que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de una planta, durante la gestión de Emilio N como director de Pemex”, estableció ayer la Fiscalía General de la República. También dio cuenta de que la propiedad fue adquirida por Lozoya con los sobornos que dio el empresario Alonso Ancira. En el caso, se ha señalado, ya sólo le quedaría la Suprema Corte como última instancia para no perder la casona. Uf.

› Se preveía lo de Díaz Ayuso

Nos hacen ver que la visita de Isabel Díaz Ayuso, arrancó y terminó como se esperaba: en medio de crispación y polarización. No podía ser de otra manera porque desde el diseño de la agenda que la política española vino a desahogar a México, había más gestos de provocación que de diplomacia hacia el Gobierno federal, al que no se le respetó su calidad de anfitrión. El homenaje a Hernán Cortés era uno de los primeros actos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, aunque no se concretó, se convirtió en uno de los asuntos más espinosos. La figura del conquistador exaltada en un escenario en el que el Gobierno de México tiene a flor de piel el discurso de la defensa de la soberanía —por situaciones distintas a las de la propia visita— nunca lució como la idea más brillante ni como resultado del mejor timing. Como sea, la política de derechas en España tampoco se va con las manos vacías. La narrativa de que fue expulsada le ayudará a reafirmarse entre sus seguidores como contraparte de cualquier izquierda, ya no sólo en su país sino también en otras latitudes. Ahí el dato.

› ¿“Majadero” por preguntar?

Y nos hacen ver que hasta ahora no queda claro en qué pudo haber sido “majadero” el reportero que preguntó a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre contrataciones en el órgano electoral, sobre todo porque varias de aquéllas han sido objeto de señalamientos de que podrían haber sido “a modo”, en semanas pasadas. A juzgar por la respuesta que dio la funcionaria, el planteamiento y el tema le resultaron un tanto incómodos. —¿No han llegado a proponerle algún contrato a su oficina…?— cuestionó el periodista Jorge Monroy, ayer, en conferencia. —Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta, muy majadero de verdad. Yo creo que es sin respuesta esa pregunta, osea, me parece que usted se excede. Sin embargo si en este instituto llegara a haber algún intento de extorsión, de cualquier cosa, quien lo reciba, que lo denuncie y lo atendemos. Cualquier servidor de ese instituto que estuviera en esa circunstancia, deberemos de hacer la denuncia correspondiente en el órgano interno de control”, respondió Taddei. Nos dicen que quizá doña Guadalupe no quería quedarse con las ganas de externar su molestia, porque como sea al final contestó la pregunta.

› NL, con su propio ciclo escolar

Con la novedad de que la decisión de la Secretaría de Educación Pública, de adelantar el cierre del ciclo escolar, ha provocado más rechazos que respaldos. Y por ello ya un conjunto de entidades, principalmente de oposición, han comenzado a dar arropo a las inconformidades de padres de familia que ven afectada la continuidad de la formación de sus hijos y a quienes también afecta el que éstos vayan a estar nada menos y nada más que tres meses sin clases. Es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha decidido apartarse de la decisión de Mario Delgado. “Aprovechando que nosotros comenzamos antes el ciclo escolar, en el nuevo Nuevo León podemos concluir el 19 de junio. Y del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten, puedan acudir a las escuelas en ese periodo”, refirió ayer. Y ha soltado un mensaje que ya en otras entidades están pidiendo que se adopte: “Queremos que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para educarse”. Vale la pena recordar que en Nuevo León sí habrá Mundial, argumento que se dio para justificar el recorte del ciclo. Pendientes.

› Requisitos en las escuelas

Y hablando de temas educativos, nos piden no perder de vista un resolutivo tomado por la Corte que fue propuesto por la ministra Lenia Batres, con el que se flexibiliza la evaluación de los alumnos de educación básica tanto pública como privada. En términos concretos, se impide la reprobación automática cuando los alumnos no aprueben todas las materias y se elimina el requisito mínimo de asistencia. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas, pues esa perspectiva resulta reduccionista frente a la complejidad y pluralidad de factores que integran este principio”, se señaló en la propuesta que fue aprobada por los ministros. Quienes conocen de temas educativos nos dicen que el problema no es sólo que se ajusten dos criterios, el de acreditar conocimientos —en este caso con una evaluación numérica— y el de asistir a la escuela, sino que en el fondo siga sin recaer en nadie la responsabilidad de que los alumnos vayan a la escuela y realmente aprendan. Ahí el dato.

› Colofón de sobadas y coscorrones

Y por cierto que no se ha dejado de registrar que figuras relevantes del Partido Acción Nacional salieron en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al conocerse que terminó de manera anticipada su gira por México. Entre quienes han aparecido para solidarizarse con ella están Marko Cortés, exdirigente nacional del PAN, para quien “es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno”; otra es la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lamentó “la forma en que fue tratada la española en su visita por algunos personajes que sólo buscan dividir y violentar”. Del otro lado, Morena no ha dejado de soltar raspones, como el de Ariadna Montiel al secretario general de Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, que cuestionó al Gobierno mexicano al conocer la decisión de Ayuso. “Resulta grotesco que un dirigente de la derecha española… llame fascista a un gobierno respaldado por millones de mexicanas y mexicanos”, soltó la lideresa del guinda. Qué tal.