› Se preveía lo de Díaz Ayuso

Nos hacen ver que la visita de Isabel Díaz Ayuso, arrancó y terminó como se esperaba: en medio de crispación y polarización. No podía ser de otra manera porque desde el diseño de la agenda que la política española vino a desahogar a México, había más gestos de provocación que de diplomacia hacia el Gobierno federal, al que no se le respetó su calidad de anfitrión. El homenaje a Hernán Cortés era uno de los primeros actos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, aunque no se concretó, se convirtió en uno de los asuntos más espinosos. La figura del conquistador exaltada en un escenario en el que el Gobierno de México tiene a flor de piel el discurso de la defensa de la soberanía —por situaciones distintas a las de la propia visita— nunca lució como la idea más brillante ni como resultado del mejor timing. Como sea, la política de derechas en España tampoco se va con las manos vacías. La narrativa de que fue expulsada le ayudará a reafirmarse entre sus seguidores como contraparte de cualquier izquierda, ya no sólo en su país sino también en otras latitudes. Ahí el dato.