SEP anuncia nueva revisión a recorte de ciclo escolar tras dudas y oposición

Tras los reclamos vertidos por familias, funcionarios, políticos y organizaciones civiles, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que el próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades educativas para volver a analizar el cierre adelantado del ciclo escolar, que él mismo anunció para el 5 de junio.

A través de una grabación en redes sociales, el funcionario replicó lo dicho por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, al asegurar que el ajuste en el calendario escolar no es definitivo.

Delgado Carrillo precisó que el próximo 11 de mayo sostendrá una reunión con autoridades educativas de los estados para abordar el tema y se hará una propuesta definitiva. La prioridad de este nuevo planteamiento, dijo, será el aprovechamiento y el aprendizaje de las y los estudiantes.

El Dato: Padres de familia de 60 ciudades anunciaron que se ampararían contra la modificación del calendario escolar, al alegar la violación de distintos derechos educativos.

“Queremos aprovechar para informar que, tal como lo señaló hoy en la mañanera nuestra Presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes, priorizando siempre el aprovechamiento, los aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país”, dijo.

El secretario de Educación agradeció a las organizaciones que le hicieron llegar propuestas para modificar el replanteamiento del ciclo escolar.

“Muchas gracias a todas las mamás, todos los papás, todas las organizaciones que nos han enviado propuestas, que nos han enviado sugerencias de cuáles deben ser los mejores períodos de vacaciones y de clases”, mencionó.

El jueves, la SEP informó: “Se adelantará el cierre del #CicloEscolar 2025-2026 para el próximo 5 de junio. Este acuerdo unánime se tomó junto a las y los secretarios de educación de todas las entidades del país”, además de añadir que el siguiente periodo iniciará el próximo 31 de agosto.

De acuerdo con las autoridades educativas, este reajuste en el calendario escolar se dio para proteger a la comunidad estudiantil de una “extraordinaria ola de calor”, pero también con motivo de la celebración del Mundial de Futbol, de la que México será sede este año.

EL SECRETARIO Mario Delgado (5.o de der. a izq.), ayer, en una clase masiva de matemáticas en Hermosillo ı Foto: Especial

Antes de anunciar que, en efecto, la medida no es un hecho, durante su asistencia a una clase masiva de matemáticas, en una secundaria técnica de Hermosillo, Sonora, Delgado insistió en que la decisión no se había modificado.

“Vamos a salir el 5 porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”, declaró.

Por la mañana, la mandataria federal anunció que el cierre anticipado del ciclo escolar aún no es definitivo.

“Es una propuesta que hizo Mario (Delgado) ayer, que viene de los propios estados de la República. No es que sea una decisión de Mario, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros… Entonces, se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido. Es importante que los niños también no pierdan clases”, declaró Sheinbaum durante su conferencia mañanera, ayer.

La mandataria argumentó que la decisión también se da en virtud del gusto que tiene la población mexicana por el futbol, así que adelantar el cierre de clases permitirá a las familias estar al pendiente de la justa deportiva.

“También tienen que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces, es una propuesta, todavía no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina”, reiteró la Presidenta.

Tras el anuncio, organizaciones civiles y políticos criticaron la decisión. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca condenó que el Gobierno priorice los intereses económicos y mediáticos sobre el bienestar de la educación.

Uno de los reclamos persistentes fue que no se consultó a las familias, debido a que serán éstas quienes deberán de responder y resolver sobre cómo atender a niñas, niños y adolescentes durante los tres meses que estarían de vacaciones de verano.

Jalisco, NL y Guanajuato rechazan propuesta federal

› Por Yulia Bonilla

Los gobiernos opositores de Jalisco, Nuevo León y de Guanajuato se manifestaron en contra de la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar en curso.

La Secretaría de Educación de Jalisco rechazó haber propuesto y respaldado anticipar la conclusión del periodo académico, como lo aseguró la dependencia federal, y señaló que tampoco “comparte la medida anunciada”.

En un comunicado, la dependencia dijo que está del lado de la educación y de apoyar a las madres y padres de familia en la formación de sus hijos, por lo que aseguró que comprende el impacto negativo, a causa de estos ajustes, sobre el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, así como la organización de las familias.

“Por ello, la postura del gobierno ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio”, determinó la secretaría.

No obstante aclaró que en su calendario estatal sí se contempla la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en los que se desarrollen los partidos del Mundial, debido a que esta ciudad es una de las sedes.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, comentó que su estado no es sede mundialista, por lo cual no vio justificación para que el calendario escolar también tenga que cambiarse. Pidió a la Federación empatizar con las familias que no cuentan con un plan para resolver el que sus hijos deben quedarse en casa durante el periodo en el que se planea suspender las clases de manera anticipada.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que en su estado, otra de las sedes de la justa deportiva, las clases no concluirán el 5, sino hasta el 19 de junio, por considerar que el plan federal podría impactar la organización de las familias. Informó además que se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que los niños puedan acudir entre el 22 de junio y el 8 de julio.

Oposición va contra el adelanto de vacaciones

Por Claudia Arellano

El diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum convocar de manera urgente a una reunión con gobernadoras y gobernadores para construir un Sistema Integral de Cuidados ante el posible adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador señaló que existe incertidumbre entre las familias mexicanas, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, anunciara modificaciones al calendario escolar, mientras que la Presidenta aseguró que aún no existe una decisión definitiva sobre la propuesta.

“Mientras ayer la SEP daba por hecho los cambios en el calendario escolar, hoy la Presidenta de México dice que no hay nada definido. La Presidenta debe hablar claro”, expresó Chimal al manifestar su preocupación por el impacto económico que tendría un periodo vacacional prolongado para miles de familias, especialmente para madres trabajadoras y jefas de familia que dependen de ingresos diarios.

El Dato: La Ley General de Educación estipula un mínimo de 185 días de clases y un máximo de 200, y es la responsabilidad de las autoridades hacer lo posible para ejercer más horas.

El panista planteó “un esquema de cuidados integral y una agenda de ayuda económica para las miles de madres trabajadoras y jefas de familia que no podrán salir a generar ingresos por cuidar a sus hijos en casa”, luego de advertir que el periodo vacacional podría extenderse hasta tres meses, lo que, consideró, complicaría aún más la economía de hogares que ya enfrentan inflación, altos costos en combustibles y encarecimiento de productos.

Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora en la Cámara baja, Ivonne Ortega, anunció que solicitará al Gobierno federal una compensación económica para las personas cuidadoras del país, luego de que la SEP confirmara el adelanto del fin del ciclo escolar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen aproximadamente 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados dentro de los hogares.

El estudio señala que el grupo con mayor cobertura de cuidados corresponde a niñas y niños de hasta cinco años, con 99 por ciento; seguido por menores de entre 6 y 11 años, con 93 por ciento; mientras que las y los adolescentes de 12 a 17 años registran una cobertura de 65.9 por ciento.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó la posibilidad de reducir el calendario escolar debido a la realización del Mundial de Futbol y aseguró que la medida representaría un retroceso, ya que el país ya enfrenta rezagos educativos y cuenta con menos horas de clase en comparación con otras naciones, por lo que consideró injustificable disminuir aún más los días de aprendizaje: “Terminar antes el ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial es un retroceso. México ya tiene de las menores horas de clase que otros países y quieren quitar más días de aprendizaje. Injustificable”.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara baja, Noemí Luna, criticó la posibilidad de adelantar el fin del ciclo escolar con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y acusó al Gobierno federal de descuidar temas prioritarios como la seguridad, la economía y la educación.

A través de sus redes sociales, la legisladora aseguró que las decisiones del oficialismo responden más a intereses políticos y electorales que al bienestar de la población y señaló el bajo desempeño académico de México en las evaluaciones internacionales y cuestionó que, pese a ello, se contemple reducir los días de clase.

“México ocupa el lugar 51 de 81 países en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y aun así cancelan clases por el Mundial”, concluyó la panista.

ONG critican el posible fin anticipado de ciclo escolar

Por Claudia Arellano

La decisión del Gobierno federal de adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio con motivo del Mundial de Futbol 2026 desató críticas de organizaciones civiles y especialistas en el Sistema de Cuidados, quienes advirtieron que la medida prioriza intereses comerciales y turísticos por encima del derecho a la educación y del bienestar de millones de familias mexicanas.

La Red de Mujeres por la Salud (Remusa) expresó su rechazo al anuncio realizado por el secretario de Educación, Mario Delgado, y acusó que la modificación del calendario escolar muestra “las prioridades del Gobierno”, al privilegiar la realización del evento deportivo internacional mientras persisten rezagos en educación, cuidados y atención a las infancias.

“Esta decisión evidencia las prioridades del Gobierno al privilegiar el mundial por encima del derecho a la educación”, señalaron representantes de la organización.

De acuerdo con Remusa, el cierre escolar anticipado afectará a más de 18 millones de estudiantes y tendrá consecuencias directas para madres, cuidadoras y familias que deberán asumir, durante semanas adicionales, las tareas de atención y cuidado infantil, ante la falta de políticas públicas suficientes.

La organización civil sostuvo que mientras el Estado destina presupuestos millonarios para infraestructura, logística y adecuaciones relacionadas con el Mundial de Futbol, posterga la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados que atienda las necesidades de millones de hogares.

“Resulta inadmisible que el Estado mexicano despliegue una inversión masiva para cumplir con las exigencias de la industria deportiva, mientras se excusa en la falta de presupuesto para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados”, reprochó Remusa en un posicionamiento difundido este jueves.

Para la red, el ajuste al calendario escolar invisibiliza el trabajo no remunerado que realizan principalmente mujeres dentro de los hogares y traslada nuevamente la responsabilidad del cuidado infantil a madres, abuelas y cuidadoras.