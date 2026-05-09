Morena niega que Inzunza esté escondido

El coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, negó que Enrique Inzunza, senador de su partido, esté escondido tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y aseguró que el legislador enfrenta un “linchamiento mediático” sin que existan pruebas en su contra.

Lo anterior, luego de que Inzunza no acudiera a la sesión de la Comisión Permanente, así como a la reunión que diputados y senadores sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el pasado jueves.

“No, no, no (está escondido). Puedo decir desde la posición de coordinador que no es así, con toda franqueza. Estamos en medio de una embestida y ésa es la realidad política. No nos asusta tampoco ni debe de sorprendernos, hay un linchamiento mediático cuando hay un señalamiento sin que exista una prueba plena, ni siquiera una medianamente prueba”, expresó en entrevista radiofónica.

El legislador morenista insistió en que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y señaló que nadie puede ser acusado sin pruebas contundentes. Asimismo, afirmó que dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación no se protege ni se encubre a nadie.

“Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a que no pueden ser acusados sin que exista una prueba plena de que hayan cometido algún ilícito. No defendemos a nadie, defendemos la ley, defendemos la Constitución”, enfatizó. Mier también aseguró que actualmente no mantiene comunicación con Inzunza, aunque defendió su trayectoria profesional como un “abogado prestigioso” y destacó su desempeño previo como magistrado.