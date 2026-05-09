Jalisco, NL y Guanajuato rechazan propuesta federal

Los gobiernos opositores de Jalisco, Nuevo León y de Guanajuato se manifestaron en contra de la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar en curso.

La Secretaría de Educación de Jalisco rechazó haber propuesto y respaldado anticipar la conclusión del periodo académico, como lo aseguró la dependencia federal, y señaló que tampoco “comparte la medida anunciada”.

En un comunicado, la dependencia dijo que está del lado de la educación y de apoyar a las madres y padres de familia en la formación de sus hijos, por lo que aseguró que comprende el impacto negativo, a causa de estos ajustes, sobre el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, así como la organización de las familias.

“Por ello, la postura del gobierno ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio”, determinó la secretaría.

No obstante aclaró que en su calendario estatal sí se contempla la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en los que se desarrollen los partidos del Mundial, debido a que esta ciudad es una de las sedes.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, comentó que su estado no es sede mundialista, por lo cual no vio justificación para que el calendario escolar también tenga que cambiarse. Pidió a la Federación empatizar con las familias que no cuentan con un plan para resolver el que sus hijos deben quedarse en casa durante el periodo en el que se planea suspender las clases de manera anticipada.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que en su estado, otra de las sedes de la justa deportiva, las clases no concluirán el 5, sino hasta el 19 de junio, por considerar que el plan federal podría impactar la organización de las familias. Informó además que se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que los niños puedan acudir entre el 22 de junio y el 8 de julio.



