Criminalización y descuido roban deseo de ser madre

Tomar la decisión de no ser madre implica diversas dificultades, entre ellas, la criminalización, el enjuiciamiento moral y social, así como prácticas médicas que, en algún momento, llegan a ser violentas o negligentes.

Además, el motivo que lleva a las mujeres a ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo no viene siempre del deseo de no maternar, por el contrario, el propósito es hacerlo responsablemente.

El Dato: La SCJN ordenó eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, lo que obliga a instituciones de salud federales a ofrecer la interrupción legal del embarazo gratuita.

“Por querer a mi bebé, elegí abortar”, dice Esther, mientras intenta reventar el hilo que escapa de la manga derecha de su blusa. A sus 19 años eligió interrumpir por primera vez su embarazo por carecer de las condiciones para garantizar una vida digna a quien hoy en día nombra como su ‘primer hijo’.

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“¿De verdad yo habría sido buena madre si lo paría, aun cuando, en ese momento, no tenía un trabajo, estaba en la escuela y con un novio que no me trataba muy bien, y sin yo misma tener un hogar estable? Por quererlo, por ser una buena madre, es que decidí abortarlo y no traerlo a una vida en la que posiblemente habría sufrido igual que yo. Sólo pensaba en eso, era mi miedo a que repitiera cosas que yo he sufrido”, declaró.

Margarita también enfrentó su primer aborto voluntario. Con 20 años, en el tercer semestre de licenciatura y a lado de una pareja que consumía drogas, eligió interrumpir el embarazo porque, en ese momento, no deseaba ser madre, al temer que continuar con la gestación le interrumpiera su proyecto.

Informe de salud ı Foto: Especial

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Años más tarde, a los 33 y junto a una pareja “más estable” que deseaba formar una familia a su lado, volvió a quedar embarazada y, en inicio, eligió seguir adelante. Sin embargo, cambió de opinión por problemas que surgieron con su pareja y, ante padecimientos mentales que atiende, como ansiedad generalizada y trastorno mixto a depresión.

“Yo estaba emocionalmente intranquila, estaba con mucha ansiedad de: bueno ¿qué voy a hacer si un día me quedo sin dinero, sin trabajo y de qué lo voy a mantener?, ¿y si sale mal?, ¿y si me muero en el parto?, o sea, ya es algo interno… Una preocupación de no darle una vida digna”, contó Margarita.

A las preocupaciones internas que la situación le generó se sumaron otras derivadas de las consultas médicas a las que asistió, en donde, recuerda, los comentarios recibidos del personal de salud fueron: “cálmese, tranquilícese porque yo no sé si mandarla a psiquiatría o a ginecología”.

Margarita relató a La Razón: “Hablé con varios médicos que me dijeron: ‘Mire, pues acaba de pasar el coronavirus. No sabemos qué problemas, padecimientos vayan a tener o consecuencias teniendo Covid embarazada’. Porque me dio Covid y yo tenía tres semanas. Entonces, esa fue otra razón muy importante para mi decisión”.

Verónica cuenta que siempre anheló ser madre, pero tras dos abortos voluntarios por embarazos que, en su momento, no estaban planeados, cuando llegó la etapa en la que sentía estar lista para dar este paso en su vida, vinieron complicaciones médicas: embarazos ectópicos que la orillaron a abortar otras dos ocasiones, en donde, además, le identificaron lesiones causadas en sus pérdidas anteriores y atribuibles a prácticas médicas negligentes.

“No es suficiente con lidiar con el dolor de ya no poder ser madre en las últimas dos ocasiones, tuve que soportar comentarios de familiares que me dijeron que yo tenía la culpa… Cuando aborté por decisión propia era mi derecho, no fue mi responsabilidad que los doctores no hicieron bien su trabajo y me dejaran una lesión que se complicó… Yo ejercí mi derecho”, declaró.

A pesar de que a nivel general disminuyó ligeramente el número de muertes maternas, al pasar de 163 de enero a mayo de 2025 a 142 en el mismo periodo de 2026, las cifras revelan que el aborto como causa de defunciones creció 10 por ciento y pasó de ser la segunda a la primera causa de muerte materna en el país.

Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) apuntan que, de las 142 muertes maternas, 64 se dieron entre mujeres de 30 a 39 años de edad; el segundo grupo más afectado es el de 20 a 24 años, con 31 defunciones registradas.

La principal causa identificada es el aborto, con 15.5 por ciento; seguido por la hemorragia obstétrica, con 12.7 por ciento; enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, 12 por ciento.

Del aborto se explica que las razones que han llevado a la muerte a personas en gestación, pero que abortaron, se debe a que se trató de embarazos ectópicos rotos o mola hidatiforme, que es el crecimiento anómalo en el tejido que compone la placenta.