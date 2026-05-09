› ¿“Majadero” por preguntar?

Y nos hacen ver que hasta ahora no queda claro en qué pudo haber sido “majadero” el reportero que preguntó a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre contrataciones en el órgano electoral, sobre todo porque varias de aquéllas han sido objeto de señalamientos de que podrían haber sido “a modo”, en semanas pasadas. A juzgar por la respuesta que dio la funcionaria, el planteamiento y el tema le resultaron un tanto incómodos. —¿No han llegado a proponerle algún contrato a su oficina…?— cuestionó el periodista Jorge Monroy, ayer, en conferencia. —Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta, muy majadero de verdad. Yo creo que es sin respuesta esa pregunta, osea, me parece que usted se excede. Sin embargo si en este instituto llegara a haber algún intento de extorsión, de cualquier cosa, quien lo reciba, que lo denuncie y lo atendemos. Cualquier servidor de ese instituto que estuviera en esa circunstancia, deberemos de hacer la denuncia correspondiente en el órgano interno de control”, respondió Taddei. Nos dicen que quizá doña Guadalupe no quería quedarse con las ganas de externar su molestia, porque como sea al final contestó la pregunta.