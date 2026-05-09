› Colofón de sobadas y coscorrones

Y por cierto que no se ha dejado de registrar que figuras relevantes del Partido Acción Nacional salieron en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al conocerse que terminó de manera anticipada su gira por México. Entre quienes han aparecido para solidarizarse con ella están Marko Cortés, exdirigente nacional del PAN, para quien “es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno”; otra es la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien lamentó “la forma en que fue tratada la española en su visita por algunos personajes que sólo buscan dividir y violentar”. Del otro lado, Morena no ha dejado de soltar raspones, como el de Ariadna Montiel al secretario general de Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, que cuestionó al Gobierno mexicano al conocer la decisión de Ayuso. “Resulta grotesco que un dirigente de la derecha española… llame fascista a un gobierno respaldado por millones de mexicanas y mexicanos”, soltó la lideresa del guinda. Qué tal.