› Requisitos en las escuelas

Y hablando de temas educativos, nos piden no perder de vista un resolutivo tomado por la Corte que fue propuesto por la ministra Lenia Batres, con el que se flexibiliza la evaluación de los alumnos de educación básica tanto pública como privada. En términos concretos, se impide la reprobación automática cuando los alumnos no aprueben todas las materias y se elimina el requisito mínimo de asistencia. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas, pues esa perspectiva resulta reduccionista frente a la complejidad y pluralidad de factores que integran este principio”, se señaló en la propuesta que fue aprobada por los ministros. Quienes conocen de temas educativos nos dicen que el problema no es sólo que se ajusten dos criterios, el de acreditar conocimientos —en este caso con una evaluación numérica— y el de asistir a la escuela, sino que en el fondo siga sin recaer en nadie la responsabilidad de que los alumnos vayan a la escuela y realmente aprendan. Ahí el dato.