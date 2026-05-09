› Casona de corrupción de Lozoya

Con la novedad de que la lujosa mansión de 51 millones de pesos que tenía Emilio Lozoya en la colonia Lomas de Bezares finalmente pasó a ser propiedad de la Federación. Lo anterior al no haberse acreditado la procedencia lícita de los recursos con los que ésta fue adquirida por el exdirector general de Petróleos Mexicanos que estuvo preso. Este último, se ha informado, mantenía un litigio abierto para que sobre la propiedad no se aplicará una extinción de dominio dictada en 2024. “En virtud de la investigación y defensa por parte de ministerios públicos de la FGR, con base en las pruebas recabadas, se acreditó que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de una planta, durante la gestión de Emilio N como director de Pemex”, estableció ayer la Fiscalía General de la República. También dio cuenta de que la propiedad fue adquirida por Lozoya con los sobornos que dio el empresario Alonso Ancira. En el caso, se ha señalado, ya sólo le quedaría la Suprema Corte como última instancia para no perder la casona. Uf.