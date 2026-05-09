Oposición va contra el adelanto de vacaciones

La entrada de una escuela pública de nivel básico, en imagen de archivo

El diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum convocar de manera urgente a una reunión con gobernadoras y gobernadores para construir un Sistema Integral de Cuidados ante el posible adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador señaló que existe incertidumbre entre las familias mexicanas, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, anunciara modificaciones al calendario escolar, mientras que la Presidenta aseguró que aún no existe una decisión definitiva sobre la propuesta.

“Mientras ayer la SEP daba por hecho los cambios en el calendario escolar, hoy la Presidenta de México dice que no hay nada definido. La Presidenta debe hablar claro”, expresó Chimal al manifestar su preocupación por el impacto económico que tendría un periodo vacacional prolongado para miles de familias, especialmente para madres trabajadoras y jefas de familia que dependen de ingresos diarios.

El Dato: La Ley General de Educación estipula un mínimo de 185 días de clases y un máximo de 200, y es la responsabilidad de las autoridades hacer lo posible para ejercer más horas.

El panista planteó “un esquema de cuidados integral y una agenda de ayuda económica para las miles de madres trabajadoras y jefas de familia que no podrán salir a generar ingresos por cuidar a sus hijos en casa”, luego de advertir que el periodo vacacional podría extenderse hasta tres meses, lo que, consideró, complicaría aún más la economía de hogares que ya enfrentan inflación, altos costos en combustibles y encarecimiento de productos.

Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora en la Cámara baja, Ivonne Ortega, anunció que solicitará al Gobierno federal una compensación económica para las personas cuidadoras del país, luego de que la SEP confirmara el adelanto del fin del ciclo escolar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen aproximadamente 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados dentro de los hogares.

El estudio señala que el grupo con mayor cobertura de cuidados corresponde a niñas y niños de hasta cinco años, con 99 por ciento; seguido por menores de entre 6 y 11 años, con 93 por ciento; mientras que las y los adolescentes de 12 a 17 años registran una cobertura de 65.9 por ciento.

3 meses durarían las vacaciones en caso de adelantar el fin del periodo

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó la posibilidad de reducir el calendario escolar debido a la realización del Mundial de Futbol y aseguró que la medida representaría un retroceso, ya que el país ya enfrenta rezagos educativos y cuenta con menos horas de clase en comparación con otras naciones, por lo que consideró injustificable disminuir aún más los días de aprendizaje: “Terminar antes el ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial es un retroceso. México ya tiene de las menores horas de clase que otros países y quieren quitar más días de aprendizaje. Injustificable”.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara baja, Noemí Luna, criticó la posibilidad de adelantar el fin del ciclo escolar con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y acusó al Gobierno federal de descuidar temas prioritarios como la seguridad, la economía y la educación.

A través de sus redes sociales, la legisladora aseguró que las decisiones del oficialismo responden más a intereses políticos y electorales que al bienestar de la población y señaló el bajo desempeño académico de México en las evaluaciones internacionales y cuestionó que, pese a ello, se contemple reducir los días de clase.

“México ocupa el lugar 51 de 81 países en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y aun así cancelan clases por el Mundial”, concluyó la panista.

ONG critican el posible fin anticipado de ciclo escolar

› Por Claudia Arellano

La decisión del Gobierno federal de adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio con motivo del Mundial de Futbol 2026 desató críticas de organizaciones civiles y especialistas en el Sistema de Cuidados, quienes advirtieron que la medida prioriza intereses comerciales y turísticos por encima del derecho a la educación y del bienestar de millones de familias mexicanas.

La Red de Mujeres por la Salud (Remusa) expresó su rechazo al anuncio realizado por el secretario de Educación, Mario Delgado, y acusó que la modificación del calendario escolar muestra “las prioridades del Gobierno”, al privilegiar la realización del evento deportivo internacional mientras persisten rezagos en educación, cuidados y atención a las infancias.

“Esta decisión evidencia las prioridades del Gobierno al privilegiar el mundial por encima del derecho a la educación”, señalaron representantes de la organización.

De acuerdo con Remusa, el cierre escolar anticipado afectará a más de 18 millones de estudiantes y tendrá consecuencias directas para madres, cuidadoras y familias que deberán asumir, durante semanas adicionales, las tareas de atención y cuidado infantil, ante la falta de políticas públicas suficientes.

La organización civil sostuvo que mientras el Estado destina presupuestos millonarios para infraestructura, logística y adecuaciones relacionadas con el Mundial de Futbol, posterga la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados que atienda las necesidades de millones de hogares.

“Resulta inadmisible que el Estado mexicano despliegue una inversión masiva para cumplir con las exigencias de la industria deportiva, mientras se excusa en la falta de presupuesto para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados”, reprochó Remusa en un posicionamiento difundido este jueves.

Para la red, el ajuste al calendario escolar invisibiliza el trabajo no remunerado que realizan principalmente mujeres dentro de los hogares y traslada nuevamente la responsabilidad del cuidado infantil a madres, abuelas y cuidadoras.