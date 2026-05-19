‘El Chapo’ envía nuevas cartas a corte de Brooklyn; pide ver a su familia y alega abuso

Cuatro nuevas cartas atribuidas a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se sumaron al expediente de comunicaciones que el exlíder del Cártel de Sinaloa ha enviado a una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Con estos escritos, el capo acumula al menos diez dirigidos al tribunal, después de las seis misivas previas conocidas hasta ahora.

Desde hace un mes, “El Chapo” Guzmán ha enviado al menos una carta por semana a autoridades judiciales de Estados Unidos, con reclamos, redactados a mano, sobre su proceso penal, su extradición desde México, las condiciones de su caso y supuestas violaciones a sus derechos.

El 22 de febrero de 2014 fue detenido El Chapo Guzmán ı Foto: Especial

“El Chapo” insiste en juicio “legal” y “justo”

En una de las cartas, el exlíder del Cártel de Sinaloa dirige su petición al gobierno y al juez de distrito de Brooklyn. Ahí, afirma que lucha por un juicio “legal” y “justo”, además de insistir en que su apelación debe tomar en cuenta la política de extradición, leyes federales y supuestas garantías constitucionales. Menciona, también, la Ley del Primer Paso, la Declaración de Derechos y una presunta violación constitucional relacionada con el papel de autoridades extranjeras.

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Guzmán Loera sostiene que su caso no contó con “evidencia” suficiente desde la perspectiva judicial y atribuye parte de sus reclamos al gobierno de México. También menciona una supuesta violencia “doméstica”, abuso sexual e intimidación por parte de autoridades extranjeras, aunque no aporta detalles específicos.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera ı Foto: AP

Otra carta, fechada el 13 de mayo, presenta a “El Chapo” como una persona que pelea un “proceso de dos partes” entre México y Estados Unidos. En ese documento, asegura que su defensa busca desafiar la decisión relacionada con su extradición, mientras acusa que las leyes a su favor reciben un uso abusivo por una política exterior que, según su versión, afecta su situación ante cortes federales.

La misma misiva pide que un juez estatal, el gobernador de Brooklyn o la corte revisen una solicitud vinculada con una supuesta ley de “version Act” de Estados Unidos. La redacción mezcla conceptos legales, nombres de figuras judiciales y reclamos sobre igualdad ante la ley. Al cierre, Guzmán Loera solicita derechos para sus “personas” y garantías de igualdad sobre la firma de extradición.

Capo pide revisar condena

En un tercer escrito, fechado el 11 de mayo, el capo pide a la corte del Distrito Este de Nueva York un “estándar legal” para revisar su libertad o su caso. En esa carta afirma que no recibió una advertencia desde prisión y que mantiene derecho a reclamar la aplicación de leyes federales. El texto vuelve sobre su extradición desde México, a la que describe como parte central de sus quejas.

Hacia el final de esa hoja, Guzmán Loera pide protección para su esposa y sus hijas, con el objetivo de que puedan verlo. También invoca una política de igualdad para internos.

El cuarto escrito vuelve a apuntar contra el juicio y contra la política de extradición. El texto pide a la corte aceptar su solicitud y revisar lo que presenta como una condena injusta. También insiste en que autoridades extranjeras afectaron su caso, y relaciona ese supuesto trato con la falta de evidencia y con la posibilidad de recuperar su libertad.

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cehr