Rocha no tiene protección federal: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ubicó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en esa entidad, y negó que tenga custodia federal. La aclaración llega menos de una semana después de que dos de los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos se entregaron a autoridades de ese país.

El resguardo del gobernador con licencia, según la explicación del funcionario, corresponde al ámbito estatal y no involucra a la Guardia Nacional, al Ejército ni a otra institución del Gobierno de México: “El gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación, está ahí en su estado”.

Al ampliar su respuesta sobre los señalamientos contra funcionarios ligados a grupos criminales, el titular de la SSPC reconoció que hay servidores públicos involucrados con el crimen organizado, aunque defendió las acciones del Gobierno federal contra esas redes.

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“Hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos, por supuesto, pero el Gobierno de México ha demostrado y demuestra todos los días que los hombres y mujeres que integran el Gabinete de Seguridad trabajan para realizar acciones contundentes en contra del crimen organizado”, afirmó.

García Harfuch sostuvo que la estrategia federal tiene resultados medibles en homicidios, detenciones, aseguramientos de droga y golpes contra objetivos criminales. También atribuyó esos avances al fortalecimiento de las áreas de investigación e inteligencia del Estado mexicano, así como a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales.