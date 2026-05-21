Exalta avance en índice de paz por plan de seguridad

Al celebrar la mejora en los indicadores de paz para México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto fue resultado de la estrategia de seguridad y la conducción con “honestidad” que ha tenido la política gubernamental.

Durante su conferencia de prensa expuso los resultados dados a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, en donde se observa que México mejoró en 5.1 por ciento, lo que destacó como la mejora más significativa en una década.

“Esta mejora es la mayor en la historia del índice de paz en México. También representa el sexto año de avance 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tras cuatro años de deterioro sustancial: 2015, 16, 17, 18. La honestidad da resultado”, aseveró.

El Tip: EL instituto para la Economía y la Paz es un organismo con sedes en Sídney, NY, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila.

Remarcó que los resultados derivaron del trabajo hecho por un panel independiente de expertos, que no tienen una afiliación partidista y sin lucro.

Subrayó que estas mejoras comenzaron con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, pero que en el primer tramo de su propia administración es cuando se alcanzaron los indicadores más positivos.

“A partir de la llegada del (ex)presidente López Obrador comenzó a construirse. Y, ahora, a un año de que entramos, es la mayor mejora que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados”, expuso.

Además, comparó la situación con sexenios anteriores: “Y el objetivo fue la guerra. ¿Cómo una estrategia que le llamas ‘guerra’, va a construir paz? Así, tan lógico. La guerra contra el narco no era para construir la paz. Tan fue así, que se pasó de 27 homicidios al día a más de 70 asesinatos diarios en seis años. ¿Qué dejó ese periodo? Sangre, dolor. Dos secretarios de Gobernación que no sabemos qué les pasó. Entrada de las agencias estadounidenses. Injerencismo”, concluyó.