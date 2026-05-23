FGR cita a Maru Campos a comparecer el 27 de mayo, por caso de agentes de EU

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a comparecer el 27 de mayo por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en el estado, ejecutado el 18 de abril.

Este sábado, la gobernadora recibió el citatorio de la FGR en las puertas del Palacio de Gobierno, y dijo que “ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”.

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Guachochi, Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“El próximo 27 de mayo la gobernadora de Chihuahua tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República”, leyó Maru Campos en la misiva que le fue entregada.

Uno de los voceros de la Fiscalía le recordó a la titular del Ejecutivo estatal que cuenta con fuero constitucional, pero que, pese a ello, se requiere su presencia en la sede de la FGR para comparecer por el caso.

“Por supuesto, damos la cara”, respondió la gobernadora.

🚨 #ÚltimaHora | FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso del narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses.



“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, confirma la gobernadora de Chihuahua y cuestiona: “¿A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer,… pic.twitter.com/g4x8uIBHSa — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

No obstante, Campos Galván lamentó que no se ha citado a comparecer, de la misma forma, a otras figuras públicas como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la mandataria.

En el mismo sentido, lamentó que esta decisión de la FGR “elimina la institucionalidad y daña a los chihuahuenses”.

Sin embargo, enfatizó que, como lo requiere la Fiscalía, estará presente en la sede el miércoles, pues “siempre he dado la cara”.

Citatorio de la FGR para Maru Campos. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Durante la recepción del citatorio acompañaron a la Gobernadora el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; el abogado Roberto Gil Zuarth y el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortazar.

Chocan Morena y PAN por caso de agentes en Chihuahua

El citatorio a Maru Campos ocurre en medio de una confrontación entre Morena y Acción Nacional (PAN) por las responsabilidades en este caso, y la autorización del ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua, de los cuales murieron dos.

¡Gran noticia para Chihuahua!



La Gobernadora es citada a declarar por la FGR: y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso Local, el Senado, o con sus periodistas amigos.



La verdad y la justicia tardan pero llegan. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 23, 2026

El 16 de mayo, la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, convocó a la ciudadanía del estado a marchar para exigir juicio político contra la titular del Ejecutivo estatal por este caso.

Mientras que, en respuesta, Campos Galván acusó que estos movimientos de Morena son para poner “pretextos y buscar culpables” ante lo que, acusó, es una incapacidad del guinda para afrontar las acusaciones que Estados Unidos ha hecho en contra de algunos de sus militantes por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La movilización se llevó a cabo con afluencia limitada, a lo que siguieron acusaciones de boicot por parte de Morena.

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