‘Morena ataca, pone pretextos y busca culpables para tapar falta de resultados’, responde Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió a Morena por querer iniciar un juicio político en su contra después de la muerte de agentes estadounidenses tras un operativo en la Sierra Tarahumara.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la mandataria estatal aseguró que el partido guinda ataca, pone pretextos y busca culpables para tapar la falta de resultados’ y la crisis que enfrenta tras la acusación por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa.

“En Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables, para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”, dijo Maru Campos.

TE RECOMENDAMOS: Previo al mundial Diputados del PAN impulsan carnet de descuento en alimentos y transporte

Fiscalía de Chihuahua va a actuar, caiga quien caiga: Maru Campos

Además, reveló que la Fiscalía de Chihuahua va a proceder conforme a derecho por los señalamientos de intervención extranjera en territorio mexicano tras la participación de agentes de Estados Unidos en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

“Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder. Por eso he instruido a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, caiga quien caiga”, agregó.

Además, la mandataria estatal afirmó que el operativo representó un golpe importante contra la delincuencia organizada y defendió los resultados obtenidos por las autoridades en coordinación con instituciones federales.

“Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara. Se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina”, expresó.

Maru Campos insistió en que no tenía conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en el operativo para el desmantelamiento del narcolaboratorio.

”El operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, dijo.

Por último, la gobernadora de Chihuahua reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las instituciones del Estado Mexicano para fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la paz en la entidad.

“Seguiremos adelante, con firmeza, con resultados y en coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra misión de asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR