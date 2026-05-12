Marx Arriaga convoca a marcha este 15 de mayo para ‘refundar’ la SEP

Marx Arriaga, a su salida de las instalaciones la SEP al sur de la CDMX, el pasado 17 de febrero.

Este próximo 15 de mayo, el Día del Maestro transcurrirá con movilizaciones magisteriales bajo inconformidades con la atención que el Gobierno Federal ha dado a las demandas de docentes, así como con la conducción que ha tenido la política educativa en México.

Una de las convocatorias a las y los docentes fue propuesta por el artífice de los libros de texto vigentes, Marx Arriaga Navarro, quién hasta hace unos meses ocupaba el cargo como Director General de Materiales Educativos, y del cual fue removido luego de negarse a realizar correcciones a los materiales.

Marx Arriaga convocan a movilización este 15 de mayo

La convocatoria, realizada a través de redes sociales, llama a los maestros a concentrarse la mañana de este viernes 15 de mayo en Buenavista para marchar con una demanda central: la “refundación” de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su convocatoria, llama a recuperar lo que considera una soberanía educativa pero también exige limpiar lo que él denominó “las cloacas” de la SEP.

Asimismo exige la renuncia de funcionarios a los que llamó neoliberales, que regrese la pedagogía “obradorista”, que no haya más mentiras y también exige que la educación se aparte de organismos internacionales como la Unesco, la Unicef y la OCDE.

A través de diversas publicaciones hechas en sus cuentas de redes sociales, Arriaga Navarro ha acusado que la imagen de los docentes ha sido “pisoteada” y que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana ha sido “pervertido”.

CNTE mantiene movilización para este 15 de mayo

De manera paralela, también se mantiene la convocatoria hecha por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que llevará a cabo su movilización este 15 de mayo, con miras al estallamiento de una huelga nacional e incluso un boicot al mundial.

La dirigente magisterial de la Sección 22 en Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez , aseguró que ya se encuentran listos para continuar con sus jornadas de protesta .

Integrantes de la CNTE, durante un protesta en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Los diversos líderes de la CNTE confirmaron que las demandas del magisterio disidente no han sido satisfactoriamente atendidas y por ello es que, hasta ahora, no se contempla freno alguno a la huelga.

Será el sábado 16 de mayo cuando se lleve a cabo una nueva asamblea en donde se definirán las fechas para tal acción.

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cehr