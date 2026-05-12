CNTE anuncia megamarcha en CDMX para el 15 de mayo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que este viernes 15 de mayo de 2026 llevará a cabo una movilización masiva en la Ciudad de México.

Bajo la premisa de que “no hay nada que celebrar”, el magisterio iniciará un paro nacional indefinido para exigir un incremento salarial del 100%, mejores condiciones de jubilación y la cancelación de reformas educativas previas.

La jornada de protesta no solo contempla la marcha, sino también la intención de instalar un plantón indefinido frente a Palacio Nacional, lo que podría colapsar la circulación en el primer cuadro de la ciudad durante varios días.

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Rutas de la marcha

La megamarcha está programada para iniciar a las 9:00 horas. Se han establecido varios puntos de concentración desde donde partirán los contingentes:

Punto principal: Ángel de la Independencia (avanzará por Paseo de la Reforma).

Otros puntos: Monumento a la Revolución, la exNormal Superior (cerca del Metro San Cosme) y la Glorieta del Ahuehuete.

Ruta hacia el Zócalo: Los docentes transitarán por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo hasta confluir en la Plaza de la Constitución.

Vialidades afectadas y alternativas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) advirtió que los cortes a la circulación comenzarán desde las primeras horas del viernes. Las zonas con mayor impacto serán:

Paseo de la Reforma: En ambos sentidos, desde la zona de Chapultepec hasta la Avenida Hidalgo.

Centro Histórico: Avenida Juárez, Eje Central y todas las calles que desembocan en el Zócalo.

Transporte Público: Se prevén cierres parciales o modificaciones en el servicio de las Líneas 1 y 7 del Metrobús, así como el cierre temporal de estaciones del Metro en la Línea 2 (Zócalo-Tenochtitlan y estaciones cercanas).

Para evitar los bloqueos, se sugiere utilizar el Circuito Interior, Avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte o el Eje 1 Oriente, dependiendo del destino.

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¿Por qué habrá megamarcha de la CNTE?

La CNTE reiteró que la movilización es el único camino para defender la dignidad de los trabajadores.

Entre sus demandas centrales se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de las Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el cálculo de las pensiones.

Asimismo, el movimiento exige justicia sindical y la democratización de su gremio para garantizar sus derechos.

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar sus traslados y mantenerse informada a través de los reportes viales en tiempo real.