CNTE anuncia firma de minuta de acuerdos tras reunión con Sheinbaum

Integrantes de la CNTE protestan en la Ciudad de México, el 1 de mayo de 2026.

El secretario general de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Isael González Vázquez anunció que, tras la reunión de este lunes con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró la firma de una minuta de acuerdos para atender las demandas del magisterio.

A su salida del encuentro en Palacio Nacional, que se extendió por más de cinco horas, expuso que se insistió en la abrogación Ley del ISSSTE y de la reforma educativa. Asimismo, se abordó la instalación de la mesa con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE.

▶ #Video | Llega la CNTE de Chiapas a reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los maestros reclaman que las reuniones con Mario Delgado, titular de la SEP, y otras autoridades no han dado resultados



📹: Yulia Bonilla @yul_bonilla pic.twitter.com/oxWFuwghB9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 11, 2026

Abordan “agenda muy puntual” con Sheinbaum

González Vázquez explicó que el resto de tópicos abordados durante la reunión se darán a conocer en los espacios correspondientes a la Sección 7 de la CNTE.

TE RECOMENDAMOS: Evalúan los beneficios legales Analizan Los Chapitos su entrega negociada con EU

“Ingresó la comisión ampliada completamente, ninguno se quedó fuera. Todos los compañeros que se anotaron para estar en la mesa ingresaron y de ahí se desarrolló la agenda muy puntual con la Presidenta (…)”, concluyó.

En la reunión estuvieron presentes el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

La Sección 7 de la CNTE es una delegación sindical de maestros adscritos a Chiapas que, desde hace años, exigen a la SEP y a autoridades federales mejoras salariales, creación de nuevas plazas educativas para satisfacer la demanda educativa de estudiantes chiapanecos, la absorción del gasto de luz y electricidad en centros educativos de la entidad, entre otros tópicos.

Reunión, tras emplazamiento a huelga nacional

Previamente, integrantes de la Sección 7 anunciaron una serie de movilizaciones para el próximo 15 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el marco del Día del Maestro, para exigir atención a sus demandas.

El pasado 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, las diversas secciones de la CNTE se concentraron en la Ciudad de México y marcharon hacia la Plaza de la Constitución, donde se realizó un mitin para expresar su inconformidad por la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones.

Lo anterior, como parte de los acuerdos alcanzados en la Asamblea Representativa Nacional de la CNTE, durante la que se estableció que el próximo 16 de mayo se definiría la ruta a seguir, incluido un posible estallamiento de huelga nacional.

Con información de Yulia Bonilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr