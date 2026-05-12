‘Nos escucharon’: Gobierno federal ante atención y replica de EU a estrategia de México vs las drogas

El Gobierno de México resaltó que Estados Unidos ha decidido replicar la estrategia que en su momento la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió con su homólogo Donald Trump para combatir el grave problema que registra aquel país en cuanto al consumo de drogas.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la consejera jurídica presidencial, Luisa María Alcalde, presentaron un análisis a la Estrategia Nacional para el Control de Drogas presentado hace unos días por la Oficina Nacional para el Control de Drogas, de la administración estadounidense.

El canciller Roberto Velasco destacó que el plan sí reconoce la cooperación con México y destaca las acciones que se han realizado entre ambos países, lo que involucra la reducción de la capacidad de los cárteles para frenar el trasiego de drogas y de armas.

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Afirmó que esto se ha llevado en apego a los cuatro principios en la relación bilateral, como lo es el respeto a la soberanía y la confianza mutua.

Resaltó que uno de los puntos mencionados dentro del informe es que interrumpir el flujo de armas que parten de su país hacia la delincuencia organizada en México es un “elemento crítico del control fronterizo”, es decir, que hay un reconocimiento del tráfico ilícito de armas como problema de seguridad fronteriza

La consejera jurídica destacó que se reconoce que 73.6 millones de personas, 25.5 por ciento, han consumido drogas ilícitas en el último año: 48.8 millones, 16.8 por ciento, padecen un trastorno por uso de sustancias.

Al comparar con los indicadores mexicanos, se observa que el consumo en México es ampliamente menor, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), 3.8 millones han consumido drogas ilícitas, lo que es apenas 2.7 por ciento.

Alcalde Luján comentó que entre las acciones, Estados Unidos replica la estrategia que México le compartió cómo emprender una campaña masiva en medios, programas de prevención escolares, y entender la adicción como una enfermedad con un enfoque de salud pública que priorice la intervención temprana, así como integrar el tratamiento de adicciones al sistema de salud general.

A esto también se suman acciones como promover redes de apoyo, particularmente en sectores vulnerables; asimismo, se consideran programas de tratamiento dentro de los entornos penitenciarios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el informe es “muy interesante” y señaló que lo importante es que se reconoce que ha sido parte del diálogo entre ambos países.

“Lo que publicó el gobierno de Estados Unidos hace algunos días porque en el fondo también habla de que nos escucha. O sea, que no solo es un asunto de allá para acá… Nos escucharon y están poniendo en su estrategia dos temas que nosotros consideramos fundamentales”, dijo.

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FGR