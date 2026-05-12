Revelan cuánto se gastó José Ramón López Beltrán en Cartier y Loro Piana

En una nueva controversia más por los hermanos Andrés Manuel, “Andy”, y José Ramón López Beltrán, el segundo fue captado esta semana comprando en una boutique Cartier, conocida por sus altos costos y sus productos de lujo.
A través de redes sociales, se difundieron fotografías de José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adam, en una boutique de la joyería Cartier en Cancún, Quintana Roo. En las imágenes se aprecian varias bolsas, lo que sugiere una compra por varios miles de pesos… o mucho más.
Las fotografías causaron indignación en redes sociales, pues contradicen el discurso de austeridad que han defendido los López Beltrán, afines al movimiento de la Cuarta Transformación. Tan solo unos meses atrás, el mismo José Ramón había sido captado saliendo de una boutique Loro Piana en Houston, Texas.
Pero, ¿qué tan graves fueron estas compras? ¿Se conoce cuánto se gastaron? Esto se sabe.
¿Cuánto gastó Andrés Manuel López Beltrán en Cartier y Loro Piana?
La simple aparición de José Ramón López Beltrán en las boutiques de Cartier y Loro Piana provocó indignación por sí mismo, pues son marchas de lujo y alto costo. En ambas ocasiones, fue visto con varias bolsas de compra. No obstante, no se conoce a detalle cuánto dinero gastó.
Sin embargo, el usuario de X @vampipe (conocido por sus críticas políticas y opiniones contundentes) aseguró haber tenido acceso al historial de José Ramón López Beltrán en la tienda Loro Piana.
Así, según el usuario de X, José Ramón López Beltrán ha gastado más de 65 mil 500 euros en compras en Loro Piana. Lo anterior es más de un millón 300 mil pesos mexicanos.
El usuario de X advirtió que aún falta conocer el historial de lo que gastó su esposa, por lo que la cifra desembolsada por el matrimonio podría ser mucho mayor aún.
En cuanto al gasto que hizo López Beltrán en la boutique de Cartier, aún no se cuenta con información. No obstante, esta marca es conocida por sus altos costos, con modelos básicos cuyo precio ronda los 113 mil pesos, y alcanza hasta los 650 mil pesos.
La controversia se suma a otras de los hermanos López Beltrán. El año pasado, “Andy” fue captado en un hotel de lujo en Japón, llamado Okura, con un costo de aproximadamente 50 mil pesos por noche.
Mientras que, alrededor de los mismos días, “Andy” fue captado saliendo de una boutique Prada en Tokio, nuevamente, conocida por su lujo y sus altos costos.
