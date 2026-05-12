¿Quién es Roberto Blanco ‘El Señor de los Buques’, pieza clave del huachicol fiscal?

Supuesta foto que circula en redes sociales de Roberto Blanco, "El Señor de los Buques".

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha intensificado la lucha contra el huachicol y el huachicol fiscal, de forma que, en los últimos meses, se han llevado a cabo detenciones clave. Algunas de ellas están relacionadas con uno de los nombres más importantes asociados a este delito: Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”.

De acuerdo con información de autoridades y de la prensa nacional, “El Señor de los Buques” es uno de los personajes más relevantes de las grandes redes de huachicol fiscal que operan en México.

1/5 🇲🇽 | En Nuevo León detienen a José Antonio “N”, señalado como operador de huachicol fiscal ligado al Cártel del Noreste; cateos simultáneos revelan armas y 7 tigres en inmuebles. pic.twitter.com/lwiSFsRqu3 — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 11, 2026

Recientemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que detuvo a José Antonio C.H., considerado el principal operador logístico de “El Señor de los Buques”, lo que cierra el cerco en torno al presunto líder.

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¿Quién es Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”?

Autoridades federales han identificado que las grandes redes de huachicol y huachicol fiscal que operan en México apuntan a algunos nombres comunes, entre ellos el de Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”.

🇲🇽 | Catean residencia en Chipinque en San Pedro; estaría ligada a ‘El Señor de los Buques’

Una residencia presuntamente vinculada al caso de Roberto Blanco Cantú, apodado ‘El Señor de los Buques’, fue cateada en el sector Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza G pic.twitter.com/xIOhEVXQxk — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) May 12, 2026

Roberto Blanco, también conocido como Roberto Brown, es un empresario con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Se le identifica como un masculino de aproximadamente 30 años, que realizó sus estudios en Brownsville, Texas.

Según información extraoficial, Blanco o Brown es identificado como un “junior”, es decir, una persona que dedica grandes sumas de dinero a fiestas exclusivas y un estilo de vida ostentoso.

A Roberto Blanco se le señala como el líder de una sofisticada red de contrabando de combustible que opera principalmente en la frontera norte (Tamaulipas y Nuevo León) y en puertos estratégicos como Altamira y Ensenada.

🇲🇽 | Roberto Blanco Cantú, señalado como “El Señor de los Buques”, permanece prófugo mientras la Fiscalía General de la República cierra el cerco contra una red de huachicol fiscal que habría introducido al país al menos 18 millones de litros de diésel ilegal mediante puertos,… https://t.co/weaEbdUnWe pic.twitter.com/lFIw3jPAhb — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 12, 2026

Sus centros de mando se ubican en zonas de lujo, específicamente en el Metropolitan Center de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con investigaciones de autoridades federales, la red de huachicol fiscal de “El Señor de los Buques” opera a través de empresas, entre las cuales se ha identificado

Mefra Fletes : La compañía principal, con una flota de más de 300 tractocamiones y 600 pipas

Autolíneas Roca y Montimex : Utilizadas para la logística y distribución nacional

Intansa: Empresa señalada por realizar pagos millonarios a proveedores estadounidenses desde domicilios fiscales falsos

Por lo anterior, Blanco Cantú cuenta con órdenes de aprehensión por tráfico de combustible y asociación delictuosa.

Aunque en septiembre de 2025 obtuvo un amparo que dejó sin efecto una orden previa, las nuevas investigaciones de 2026 han reactivado su búsqueda internacional, considerándolo actualmente un prófugo de la justicia.

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