Huachicol fiscal fue diseño institucional, no un accidente

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El muy preciso joven economista Arturo Herrera ha expuesto con claridad que el mayor atraco a las arcas públicas del que se tenga memoria —estimado en 720 mil millones de pesos— mediante la importación ilegal de combustibles no fue algo fortuito o creado por “generación espontánea” cuando en 2018 se popularizó el término “huachicol” y luego “huachicol fiscal”.

Vaya, la supresión casi absoluta de los permisos de importación por la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, la colonización y luego supresión de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, generaron escasez artificial y la desaparición de supervisión institucional.

La entrega del control de las aduanas a mandos castrenses venales —como los contralmirantes Manuel y Fernando Farías Laguna— cerró la pinza que permitió florecer la actividad criminal no sólo en terminales marítimas sino también en aduanas terrestres. La lógica lineal indica que la toma de decisiones de tal magnitud sólo podía surgir de quien afirmó que “el presidente todo lo sabe”, es decir Andrés Manuel López Obrador e instrumentado por su círculo más cercano.

TE RECOMENDAMOS: BAJO SOSPECHA Políticos mexicanos bajo la lupa

A esa red de poder no le importó manchar el honor y prestigio de las nobles fuerzas armadas que abatieron a Nemesio Oceguera en febrero pasado; ni dañar a la Marina Armada que ahora al mando del almirante Raymundo Morales capturó a Audias Flores El Jardinero, sucesor de quien fuera el criminal más buscado del mundo.

Es especialmente importante destacar que el primero en denunciar las tramas político-criminales ante el Congreso de los Estados Unidos, así como ante la Fiscalía General de aquel país hoy a cargo de Todd Blanche, fue el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ayer en declaración pública “Alito” advirtió que el actual régimen recurre a un discurso de “falsa soberanía” ante la presencia en territorio mexicano de agentes de inteligencia del gobierno de Donald Trump “porque saben que, tarde o temprano, la investigación tocará sus puertas”.

La revelación del Ángeles Times este lunes —de que Trump prepara una campaña contra narcopolíticos mexicanos— muestra que Herrera describe con precisión un andamiaje institucional, y acuerpan a las denuncias presentadas por el líder nacional del PRI.

La administración de Claudia Sheinbaum, debe reconocerse, también actuó contra el contrabando de combustibles mediante la Agencia Nacional de Aduanas de México que bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo detectó el entramado de empresarios mexicanos y estadounidenses involucrados, proporcionando los elementos que permitieron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, actuar tras las judicializaciones presentadas el año pasado por el entonces fiscal Alejandro Gertz.

Pero dado que las redes de huachicol fiscal corrieron en paralelo a la producción, comercialización y lavado de dinero del tráfico de drogas sintéticas, su desarticulación se convierte en prioridad esencial para conservar el estado de derecho, la certeza jurídica y la estabilidad democrática… dada la presunción de que el dinero sucio se utilizó también para financiar campañas políticas.

TotalPlay, aumenta clientes y menos deuda. En un contexto inflacionario, de aumento de costos de energía, laborales, operativos y tributarios, destaca el hecho de que una de las más importantes firmas de telecomunicaciones del país, TotalPlay que encabeza Eduardo Kuri, haya aumentado 11.4% anual su base de clientes -a 19.5 millones de suscriptores- y reducido su deuda en 9% a los 54,477 millones de pesos.

Las mejoras de velocidad en streaming y de oferta de valor a los usuarios han sido clave para generar un flujo de efectivo (EBITDA) de 4,849 millones de pesos (4.6% inferior al del año pasado) en el primer trimestre de 2026 tras impulsar la modernización de redes y servicios… que derivaron en una reducción de 634 millones de pesos en las perdidas trimestrales acumuladas.

Wahu, la gran diferencia de autos seminuevos. Los hermanos Andrés y Rodrigo De la Piedra han dedicado toda su vida adulta la compra-venta de automotores. En la conversación conocen cada una de las virtudes, rendimientos y alcances de cada una de las unidades que exhiben en sus dos Shows Room (Uno en Plaza Artz, otro en Santa Fe) en la Ciudad de México donde con la marca Wahu han creado una serie de notables diferencias en el muy extenso mercado de autos seminuevos.

Una de esas diferencias son la serie de convenios que tienen con empresas y corporativos (incluyendo fabricantes de vehículos) que les permite adquirir los vehículos usados que fueron otorgados como prestación a sus ejecutivos, lo que permite obtener unidades de alta gama de modelos recientes, kilometraje usualmente bajo, híbridos así como unidades blindadas. Las unidades adquiridas se someten a una exhaustiva revisión físico-mecánica de más de 270 puntos para establecer un precio de compra.

Ojo, Wahu adquiere sólo vehículos con hasta 8 años de antigüedad (actualmente, solo modelos 2018) y un máximo de 65 mil kilómetros de uso. Los hermanos De la Piedra saben del descuido con que se castigan los autos en el país, incluyendo los nuevos. Por ello esa restricción. Tampoco adquieren unidades exóticas, modificadas. Solo adquieren aquellas que por su potencia, calidad probada e interés en la reventa, son evaluadas con el ojo experto de “loteros” de mercado abierto. Los eléctricos, abstenerse.

Pero lo adquirido se paga de un solo tirón; nada que pagos en tramos que nunca llegan o consignaciones tramposas que suelen hacer mercachifles esquineros.

En la venta Wahu también parte plaza: dada la calidad de sus unidades ofrece garantía de 3 meses o 5 mil kilómetros…y cuenta con los esquemas de arrendamiento soportados por BBVA que dirige Eduardo Osuna y de Santander, al mando de Felipe García, lo cual genera beneficios fiscales inmediato a los adquirientes.

Así que tome nota si vende, compra o arrienda.