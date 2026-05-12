Semarnat, CDMX y Edomex coordinan acciones para mejorar la gestión de la calidad del aire en la ZMVM

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el 11 de mayo una reunión técnica con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en la que analizaron la situación atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para encontrar soluciones orientadas a mejorar la calidad del aire.

En su intervención, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta para evitar una respuesta fragmentada y construir una integral con la participación de dos actores clave de la región: el Estado de México y la Ciudad de México. “Estamos aquí por una razón muy concreta: tenemos un interés compartido que es cómo mejoramos y trabajamos de manera conjunta para mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México”, comentó Alicia Bárcena Ibarra.

Alicia Bárcena Ibarra consideró que en México se “ha construido una política ejemplar en la gestión de la calidad del aire y, francamente, creo que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha jugado un papel esencial para que contemos con una política de esta naturaleza”. Por ello, puso a disposición a la Semarnat para alcanzar metas que reduzcan los contaminantes dentro de la región.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, señaló que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra a más de 22 millones de habitantes, cuyos desplazamientos dependen principalmente del uso del automóvil y donde los viajes metropolitanos son cada vez más frecuentes. Ante ello, destacó los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer la movilidad pública, mediante proyectos como el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta y el Tren Suburbano Felipe Ángeles, así como el papel fundamental del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al que describió como “el corazón de la movilidad sustentable de la metrópoli”.

Reconoció que se acercó con la secretaria Bárcena y con la gobernadora Gómez para analizar la manera en que la Semarnat y el Gobierno del Estado de México abordan estos fenómenos con el objetivo de tomar decisiones conjuntas y aplicar las medidas correspondientes.

A su vez, la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, destacó que en el Estado de México impulsa obras de movilidad sustentables como parte de su estrategia ambiental; señaló que la reconstrucción de Periférico Norte reduce hasta 30 minutos los tiempos de traslado, mientras que el Mexibús cuenta con unidades eléctricas y el Mexicable fortalece un modelo de transporte limpio y eficiente. Añadió que este ampliará su cobertura con la construcción de la Línea 3 en Naucalpan.

Respecto a los propios retos y acciones en materia vial y de mitigación de contaminantes, dijo: “Estén seguros de que lo que nos toque hacer como Estado de México lo vamos a hacer, porque sí nos interesa”.

Durante la reunión se explicó que las altas temperaturas, la intensa radiación solar y las condiciones de estabilidad atmosférica podrían favorecer la formación de ozono y elevar el riesgo de contingencias ambientales. Si bien estos episodios suelen presentarse con mayor frecuencia entre marzo y mayo, en 2026 las concentraciones de contaminantes comenzaron a incrementarse desde enero, provocando cinco contingencias ambientales a la fecha. Si se retrasan las lluvias, la temporada de ozono podría extenderse hasta finales de junio.

Entre las principales propuestas mencionadas para la reducción de contaminantes están la evolución del programa Hoy No Circula y del programa de Contingencias Ambientales, el fortalecimiento de la vigilancia de los vehículos en circulación, la homologación de la calidad de las gasolinas, la reducción y control de fugas de gas LP, así como el lanzamiento de campañas de comunicación dirigidas a la población durante la temporada de ozono. También se plantea el control de las quemas de pastizales, el impulso a programas de reforestación, el avance en la regulación de motocicletas nuevas para disminuir la emisión de contaminantes y la implementación de programas orientados a la protección de la salud.

Al finalizar la reunión, la secretaria Bárcena solicitó reunir todas las propuestas, clasificarlas y analizarlas con los órganos técnicos para conocer cuáles son viables entre la población de la metrópoli.

En este encuentro participaron por parte de la Semarnat la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada; el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva; el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo; el director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Abraham Ortínez Álvarez; el director general de Industria, Energía Limpia y Gestión de la Calidad del Aire, Sergio Zirath Hernández Villaseñor; el coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas, Ramiro Barrios Castrejón; el coordinador de Vinculación Institucional, Alejandro Villegas López; la coordinadora de Enlace Institucional, Laura Erika Guzmán Torres; la directora de Prevención y Control de la Contaminación Urbana en Zonas Metropolitanas, Gloria Julissa Calva Cruz; la directora de Calidad del Aire, Daniela Paola Ramos González; y el director de Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos, Rodolfo Iniestra Gómez.

En representación del Gobierno de la Ciudad de México acudieron la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; el director general de Gestión de Calidad del Aire, Gabriel Pérez Zaguilán; la directora de Cambio Climático y Proyectos Sustentables, Ana Karen Mendívil Valenzuela; y el director de Proyectos de Calidad del Aire, Eduardo Olivares Lechuga.

Por parte del Gobierno del Estado de México participaron la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis; la coordinadora general de Conservación Ecológica, Elvia Alva Rojas; el director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, Raúl Piña Horta; el director de Control de Emisiones a la Atmósfera, Carlos Eduardo Solares Vega; y la coordinadora del Programa Aire Limpio del Valle de Toluca, Fátima Ramírez Rodríguez.

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FGR