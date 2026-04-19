Bárcena advierte presión global sobre la democracia y llama a reformar sistema internacional

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, alertó que la democracia enfrenta una crisis estructural a escala global, marcada por el avance de narrativas autoritarias, la desconfianza institucional y una creciente desigualdad entre países. Durante su participación en la Cumbre de Movilización Global Progresista, sostuvo que “la democracia está bajo cuestionamiento a nivel nacional y a nivel internacional”.

Desde el foro internacional, la funcionaria mexicana señaló que el deterioro democrático se vincula con “una asimetría global injusta y con dobles estándares”, lo que, afirmó, ha debilitado la legitimidad de las instituciones. En ese contexto, planteó la necesidad de respuestas firmes desde el progresismo para revertir estas tendencias.

Ante líderes políticos reunidos en España, Bárcena agradeció la convocatoria del presidente Pedro Sánchez y reconoció la presencia del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. “La democracia no está condenada al fracaso, pero sí requiere de respuestas audaces”, afirmó, al insistir en la urgencia de combatir la cultura del privilegio.

Como eje central de su mensaje, la funcionaria colocó a la igualdad como condición indispensable del sistema democrático. También propuso un modelo de Estado que garantice derechos, reduzca brechas sociales y genere oportunidades reales.

🧵 Como parte del «Plenario Salvador Allende: Sesión de Líderes Globales», la secretaria @aliciabarcena participó desde Barcelona en un diálogo sobre los desafíos que enfrenta la democracia a nivel global.



🗣️ En su intervención destacó: “En un mundo fragmentado, el… pic.twitter.com/ietioXDD56 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 18, 2026

La secretaría subrayó la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación cercana a la ciudadanía y sostuvo que “no basta con defender la democracia en abstracto, hay que hacerla con la gente: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En materia de género, Bárcena aseguró que cualquier proyecto democrático debe integrar la perspectiva feminista como elemento esencial. “La igualdad sustantiva de género no es un añadido, es una condición esencial de la democracia”, afirmó. En ese punto, destacó que México cuenta con su primera presidenta en dos siglos, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien envió un saludo.

Hacia el cierre de su intervención, la titular de Semarnat llamó a reforzar el multilateralismo y advirtió que su debilitamiento pone en riesgo la gobernanza global. “Tenemos que fortalecer la democracia internacional. No podemos perderla”, expresó, al tiempo que urgió a frenar conflictos armados mediante acuerdos globales más equitativos.

Sobre el funcionamiento de organismos internacionales, cuestionó el esquema actual de las Naciones Unidas y propuso cambios de fondo. “Ningún país, por muy poderoso que sea, puede seguir comportándose unilateralmente. Debemos eliminar el veto que paraliza a este organismo”, sostuvo.

Bárcena Ibarra planteó la construcción de un nuevo sistema internacional acorde con los desafíos contemporáneos. “Nuestras estructuras de 1945 ya no funcionan, necesitamos un sistema multilateral nuevo, renovado, distinto, que nos represente a todas y a todos”, afirmó, al concluir que “la democracia no se defiende sola, se cuida, se renueva; esa es nuestra tarea”.

🔴 #EnVivo | Participación de la secretaria @aliciabarcena en el «Plenario Salvador Allende: Sesión Plenaria de Líderes Globales», en el Foro Movilización Global Progresista en Barcelona, 🇪🇸. https://t.co/96mrUIfr3M — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 18, 2026

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LMCT