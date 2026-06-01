Sinuano Noche: Resultado del último sorteo HOY 1 de junio

El Sinuano Noche es un sorteo emblemático en Colombia que tiene un arraigo especial en la región Caribe.

Además de rendir tributo al Valle del Sinú, este juego cuenta con el respaldo de Coljuegos, lo que garantiza transparencia y permite que sus ganancias se destinen a fortalecer la salud pública del país.

En La Razón te compartimos los números ganadores del lunes 1 de junio del sorteo colombiano Sinuano Noche.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

Resultados Sinuano Noche 1 de junio de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy lunes 1 de junio:

Número ganador:

Quinta Balota:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 22:30 horas

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 20:30 horas

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¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

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¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados.

Mientras que los premios mayores requieren un trámite administrativo personal, que están sujetos a un 20 por ciento de impuesto si superan las 48 UVT.

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

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