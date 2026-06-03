¿Por qué investigan a Alfonso Durazo en EU, según LA Times?

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo es investigado por el gobierno estadounidense, e incluso este fue uno de los dos políticos mexicanos a quienes se les retiró la visa, de acuerdo con LA Times.
El medio LA Times señala que Estados Unidos actualmente dio un cambio al “atacar a los líderes mexicanos electos”, y no centrarse solamente en señalar a los exfuncionarios.
Apuntaron que tanto Alfonso Durazo como Américo Virrareal son quienes no cuentan con visa; y todo parece apuntar que ya tiene un tiempo que les revocaron este documento, pues aseguran que ambos han ingresado a Estados Unidos con permisos especiales reservados “para testigos que cooperan.”
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¿Por qué Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo?
La estrategia estadounidense contra los grupos delictivos con presencia en México ha cambiado, esto luego de que en los últimos años varios líderes y altos mandos de los cárteles del narcoráfico fueran capturados, abatidos o que ellos mismos se hayan entregado.
Debido a esto, ahora el gobierno estadounidense se ha centrado en señalar directamente tanto a políticos que no ocupan cargos actualmente, como a aquellos que sí se encuentran en el poder, por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Alfonso Durazo, el actual gobernador de Sonora no cuenta con visa desde el 2025 debido a que se encuentra en medio de una investigación penal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, LA Times apunta que Durazo viaja a Estados Unidos con regularidad para recibir tratamiento médico especializado, por lo que esto representa que el gobernador de Sonora cuenta con un permiso para acceder al vecino norte.
Señalan que dicho permiso forma parte del programa libertad condicional por beneficio público significativo, dirigido a personas que brindan información en calidad de testigos “para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros.”
Precisan que Alfonso Durazo formó parte de la estrategia del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, conocida como “abrazos no balazos”, cuando el ahora gobernador era el titular de la Secretaría de Seguridad.
Esta señalización hacia el gobernador de Sonora se suma a los recientes cargos penales que presuntamente tienen el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios en México.
Dichos funcionarios fueron señalados por presuntamente brindar apoyo al Cártel de Sinaloa a introducir de manera ilegal diversas sustancias nocivas para la salud hacia Estados Unidos “a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.”
Al respecto la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Teran aseveró que la información del medio estadounidense es totalmente falsa, pues Alfonso Durazo tiene visa y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de Estados Unidos.
"Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia" se lee en la publicación de Teran.
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