‘Ellos tienen que aclarar’: Sheinbaum por investigación a gobernadores revelada por LA Times

Luego de que Los Angeles Times publicó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y cuestionó la acción de la administración estadounidense.

“Salió una nota en Los Angeles Times, entiendo que ellos tienen que aclarar. ¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? “Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta de México señaló que Estados Unidos filtra esta información “para decirle a los mexicanos ‘aguas, te van a quitar la visa’”.

“Cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la acción, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?”, expresó.

Esta mañana el diario estadounidense Los Angeles Times informó que el Gobierno de Estados Unidos está investigando a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por sospechas de tener vínculos con el crimen organizado, según el medio estadounidense Los Angeles Times.

De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, atribuido a múltiples fuentes, la investigación se da en el marco de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos ligados al crimen.

Según la información, a Alfonso Durazo le ha sido revocadas su visa estadounidense en medio de las indagatorias, según fuentes cercanas a los casos.

Presuntamente Alfonso Durazo se encuentra bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo.

Según el LA Times, Alfonso Durazo es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado.

Alfonso Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes familiarizadas, indicaron que la visa de Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según la investigación de Los Angeles Times contra Américo Villarreal está relacionada presuntamente con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con las fuentes, Américo Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo, ya que cuando cruza a Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso.

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FGR