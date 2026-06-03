Gobernador de Sonora es investigado por EU, a quien le quitó la visa: LA Times; también al de Tamaulipas

El Gobierno de Estados Unidos está investigando a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por sospechas de tener vínculos con el crimen organizado, según el medio estadounidense Los Angeles Times.

De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, atribuido a múltiples fuentes, la investigación se da en el marco de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos ligados al crimen.

Según la información, a Alfonso Durazo le ha sido revocadas su visa estadounidense en medio de las indagatorias, según fuentes cercanas a los casos.

Presuntamente Alfonso Durazo se encuentra bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo.

Según el LA Times, Alfonso Durazo es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está siendo investigado.

Alfonso Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes familiarizadas, indicaron que la visa de Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Tras darse a conocer la información, personal del Gobierno de Alfonso Durazo negó ésta.

“Es completamente falsa”, dijo Paloma Terán, titular de Comunicación Social del Gobierno de Sonora.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, subrayó.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Según la investigación de Los Angeles Times contra Américo Villarreal está relacionada presuntamente con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con las fuentes, Américo Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo, ya que cuando cruza a Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso.

De igual manera, personal del área de Comunicación del gobierno de Américo Villarreal negó haber cometido delito alguno, calificando las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Se afirmó que, como servidor público, el Gobernador de Tamaulipas siempre ha sido transparente, responsable y ha respetado la ley.

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FGR