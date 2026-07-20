4T defiende viaje de la Presidenta a Nueva York

Integrantes del Gabinete, legisladores y dirigentes de morena salieron en defensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum después de que decidió asistir al partido final de la Copa del Mundo, a invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ante las críticas de la oposición, que consideró innecesario el viaje y contrario a las políticas de austeridad.

Personajes de la 4T argumentaron que la asistencia de la mandataria federal es una representación oficial y diplomática, dado que México fue coanfitrión del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá.

El Dato: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, dio la bienvenida a la mandataria con un mensaje en redes sociales donde destacó la coordinación y cooperación.

Los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Agricultura, Columba López; Energía, Luz Elena González, y de Educación, Mario Delgado, además de la consejera jurídica, Luisa Alcalde, colocaron publicaciones en redes sociales con el hashtag #Claudia líder mundial y #Claudia es Mundial.

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, afirmó que México cumplió con éxito su papel como uno de los países organizadores de la Copa Mundial de Futbol 2026 y destacó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia de clausura del torneo.

“Es un orgullo verla representándonos. Muy merecido para México, porque nuestra participación fue exitosa y ella nos representa dignamente como nación y como pueblo”, expresó.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó la presencia de la Presidenta en la ceremonia de premiación del Mundial, al afirmar que representó a México “con dignidad y honestidad” durante el acto protocolario celebrado tras la final del torneo.

A través de sus redes sociales, el legislador subrayó que la mandataria mexicana fue la única mujer ubicada en la primera línea junto a otros jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la ceremonia, esto al compartir una imagen de la mandataria en la ceremonia de premiación.

En tanto, la titular de la Comisión Nacional Electoral de Morena, Citlalli Hernández Mora, y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, protagonizaron un intercambio de descalificaciones en redes sociales a raíz de la participación Sheinbaum Pardo en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La polémica comenzó luego de que Calderón Zavala cuestionó la presencia de la mandataria en Nueva York y aseguró que fue la primera jefa de Estado del país anfitrión en no asistir al partido inaugural de un Mundial desde 1938.

“Claudia Sheinbaum es la primer jefe de Estado que no asiste a la inauguración del Mundial en su país desde 1938. La que le tiene miedo a la rechifla es ella, no mi familia”, escribió.

El hijo del exmandatario también defendió la gestión de su padre al frente del Gobierno federal y sostuvo que fue “el único presidente que tuvo el valor para enfrentar al crimen organizado”, al tiempo que acusó a Morena de proteger a la delincuencia.

En respuesta, Hernández Mora afirmó que la Presidenta acudió a Nueva York en su calidad de jefa de Estado y como representante de uno de los tres países anfitriones del Mundial.

“La Presidenta no va a Nueva York como espectadora de un juego, asiste como Jefa de Estado y como coanfitriona del Mundial”, publicó la morenista, y también dirigió críticas al expresidente Felipe Calderón, a quien calificó como “el ser menos querido en México”, mientras Sheinbaum es querida por el pueblo.

Además, la morenista reiteró los señalamientos sobre un presunto abuso de alcohol por parte dey responsabilizarlo por la estrategia de seguridad implementada durante su administración.

PAN pide a la mandataria reunirse con migrantes

| Por Claudia Arellano |

Legisladores del PAN solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechar su visita a Estados Unidos para sostener encuentros con la comunidad mexicana migrante y escuchar de primera mano sus necesidades, al considerar que los connacionales “no son simples remesas”.

El vocero del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Federico Döring, afirmó que la gira de la mandataria por Nueva York debe ir más allá de los actos protocolarios y convertirse en una oportunidad para atender las demandas de los mexicanos que residen en ese país.

“No se trata de montarle recibimientos en Nueva York con la canción de Cielito Lindo, sino que se trata de una visita que debe aprovecharse al máximo”, sostuvo.

El Tip: La presencia de Sheinbaum en EU se da en un contexto de tensas negociaciones comerciales y políticas.

El legislador reiteró la postura del blanquiazul de que el Gobierno federal y Morena han privilegiado el aspecto económico de las remesas por encima de la atención a la comunidad migrante. También consideró que la visita representa una oportunidad para mejorar la relación bilateral con Estados Unidos. “Es un buen momento para limar asperezas con el gobierno de Estados Unidos ante una muy fracturada relación por la defensa férrea del Gobierno de Sheinbaum a sus narcopolíticos”, declaró.

Señaló que la Presidenta debería reunirse con mexicanos radicados en Estados Unidos para conocer sus inquietudes y verificar que los consulados mexicanos estén brindando una atención adecuada.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado local migrante, afirmó que los connacionales requieren un gobierno cercano y dispuesto a escuchar sus planteamientos: “Desde el PAN hemos exigido atender, escuchar y solucionar las exigencias de los mexicanos, principalmente en los EU, que tienen necesidades y también propuestas para mejorar sus comunidades”.

En ese sentido, el legislador pidió que se instruya a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar la atención a los connacionales y mantener un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses para avanzar en los acuerdos económicos, comerciales y en materia migratoria.