Conavi registro julio 2026: Fechas, ubicación, requisitos y documentos

De nueva cuenta hay una convocatoria abierta la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, y las inscripciones para ser beneficiaria o beneficiario se realizarán de manera presencial.
El programa Vivienda para el Bienestar busca garantizar que las personas que tienen una condición de alta marginación, indíigenas o con carencias sociales tengan acceso pleno a una vivienda adecuada.
Para poder formar parte de este programa las personas deben estar atentas a las convocatorias que se abren por zonas, y estas son anunciadas por medio de las redes sociales de la Conavi.
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Las regiones en las que se implementa este programa son determinadas por medio de un proceso técnico y normativo, considerango las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que se encuentran publicadas en el Diatio Oficial de la Federación (DOF).
Las ZAP se localizan en municipios o localidades que se caracterizan por una alta o muy alta marginación y rezago social, por lo que estas son determinadas como una zona de intervención que tiene la finalidad de garantizar que quienes más lo necesitan puedan acceder a estos beneficios.
Requisitos y documentos para el registro Vivienda para el Bienestar Conavi 2026
El registro al programa Vivienda para el Bienestar de la Conavi estará disponible del 20 de julio al 2 de agosto en los módulos de la Secretaría del Bienestar que sean instalados.
Los requisitos para el programa Vivienda para el Bienestar de la Conavi son los siguientes:
- No tener casa propia
- No contar con Infonavit, Fovissste o con algún otro tipo de crédito de vivienda
- Tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales
Para realizar el proceso de registro al Conavi 2026 se deben llevar los siguientes documentos:
- Identificación oficial con fotografía
- CURP tuya y de tus dependientes económicos
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- Los mismos documentos de la pareja en caso de matrimonio o concubinato
- Presentar certificado de discapacidad emitido por una institución pública en caso de que algún integrante del hogar o el solicitante la tenga
Actualmente en Nayarit la convocatoria está disponible a partir de este lunes 20 de julio hasta el sábado 25 de julio de 09:00 a 15:00 horas en Tepic, y el registro se debe realizar en el módulo ubicado en el Cecyten Plantel Tepic.
Del lunes 27 al viernes 31 de julio de 09:00 a 15:00 horas el registro se debe realizar en el módulo ubicado en el CBTA número 246.
Además de Nayarit, en el mapa disponible en la página oficial integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos se puede localizar por medio del mapa interactivo los módulos disponibles en cada entidad.
Las seis entidades que no cuentan con módulos de la Conavi son:
- Aguascalientes
- Baja California
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Nuevo León
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