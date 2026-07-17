Sheinbaum entrega escrituras en Playa del Carmen; destaca construcción de 53 mil viviendas en Quintana Roo

En Playa del Carmen, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de escrituras a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde afirmó que su gobierno busca brindar certeza jurídica a un millón de familias en todo el país y sostuvo que el acceso a la vivienda y a la propiedad debe ser un derecho y no un instrumento de condicionamiento político.

Durante el evento, la mandataria destacó que muchas de las familias beneficiadas esperaron durante más de dos y hasta tres décadas para obtener el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

“La mayoría más de 20 o más de 30 años esperando el título de propiedad. Pues hoy saben que la casa que tanto trabajo hicieron hoy es suya, ya pueden heredarla a sus hijas, a sus hijos con toda tranquilidad”, expresó.

¡Más familias de Quintana Roo reciben seguridad patrimonial!



En Playa del Carmen junto a la presidenta @Claudiashein entregamos 474 títulos de propiedad y 30 escrituras del @INSUS_Oficial para que las familias cuenten con tranquilidad sobre su patrimonio. pic.twitter.com/dcUFP2efSz — SEDATU México (@SEDATU_mx) July 18, 2026

Sheinbaum señaló que la regularización fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

Recordó que el programa de regularización de viviendas fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su administración dará continuidad a esa política.

“Nuestra meta es al menos un millón de familias que tengan la certeza jurídica de su propiedad y, obviamente, la Colosio no se podía quedar atrás”, afirmó.

La presidenta aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, las escrituras ya no son utilizadas con fines electorales.

“Muchas veces llegaban líderes de un partido político y decían: ‘Yo te voy a conseguir las escrituras’, y pedían dinero o el voto. Pues ahora no. Es un derecho de ustedes tener la escritura de su vivienda porque es de ustedes”, sostuvo.

Durante su mensaje, también defendió los programas sociales impulsados por su gobierno al señalar que representan derechos para la población y no beneficios condicionados.

“Nosotros construimos derechos del pueblo de México, no privilegios ni prebendas”, dijo al referirse a la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas educativas y la Pensión Mujeres Bienestar.

En materia de vivienda, informó que su administración ha reducido o condonado alrededor de cinco millones de créditos del Infonavit y del Fovissste que calificó como “abusivos”, además de impulsar el programa Vivienda para el Bienestar.

Indicó que como parte de las 53 mil viviendas para el Bienestar que se construyen en Quintana Roo, las personas con empleo formal y que no cuenten con una casa podrán acceder a créditos con requisitos simplificados, priorizando a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

“Los gobiernos del pasado le quitaban al pueblo. Los gobiernos de la transformación le damos al pueblo. Esa es nuestra función, servir al pueblo de México”, afirmó.

Durante su gira de trabajo por Quintana Roo, Sheinbaum también anunció que, a partir del lunes, el acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, será gratuito y únicamente se cobrará la entrada a la zona arqueológica, cuya tarifa fue reducida a la mitad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL