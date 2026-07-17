Sheinbaum destaca reducción de homicidios en QRoo; reportan baja histórica de la violencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en Tulum, Quintana Roo, que la entidad es una de las que más ha reducido los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto en el país.

Durante la conferencia de prensa encabezada por Claudia Sheinbaum en ese municipio, donde, junto con integrantes de su gabinete de seguridad y la gobernadora Mara Lezama, se presentó un balance de la estrategia de seguridad y sus resultados en Quintana Roo.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido”, afirmó Sheinbaum, al reconocer el trabajo de la gobernadora y de las instituciones de seguridad.

Claudia Sheinbaum destacó la reducción de 85 por ciento, al pasar de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

Además, al comparar el promedio diario de junio de cada año, desde el 2015 al 2016 hay una reducción del 57 por ciento entre junio 2015 y junio de 2026, por lo que junio de este año es el más bajo de los últimos 12 años.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido, eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad”, señaló.

Por su parte, Mara Lezama destacó que el fortalecimiento de la seguridad ha sido posible gracias a la disciplina financiera de su administración y a la inversión pública destinada al rubro.

“La honestidad da resultados. Nos permite tener más recursos para invertir en las necesidades del pueblo, con una inversión histórica en materia de seguridad”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum y Mara Lezama. ı Foto: Captura de pantalla.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo disminuyó 85 por ciento, al pasar de dos asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

“Este junio que acaba de concluir es el más bajo de los últimos 12 años”, señaló la funcionaria. Agregó que, en comparación con el primer semestre de 2025, los homicidios dolosos bajaron 60 por ciento en los primeros seis meses de 2026.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, destacó que Tulum acumula dos meses consecutivos sin registrar homicidios y que, al momento de la presentación del informe, julio también se mantenía sin casos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 6.6 toneladas de droga, 760 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos.

“Cada arma retirada de las calles y cada célula desarticulada disminuye la capacidad de los grupos criminales para afectar a las familias de Quintana Roo”, afirmó el funcionario.

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