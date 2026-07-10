Tulum refuerza conectividad aérea con 8 vuelos de Mexicana en verano

Como uno de los resultados de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Coordinación para el Relanzamiento Turístico de Tulum, los gobiernos de México y de Quintana Roo, en coordinación con Mexicana de Aviación, pusieron en marcha una estrategia conjunta para fortalecer la conectividad aérea e impulsar la demanda hacia Tulum.

Esta acción responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la conectividad nacional como un instrumento para impulsar el desarrollo regional, consolidar nuevos mercados y aprovechar la infraestructura estratégica del país.

En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa impulsa una estrategia integral para fortalecer el posicionamiento de Tulum, basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de Turismo federal, que encabeza Josefina Rodríguez, y la iniciativa privada, con el objetivo de traducir la conectividad en mayor ocupación hotelera, derrama económica y bienestar para las familias.

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Como parte de esta estrategia, se anunciaron ocho frecuencias adicionales de Mexicana de Aviación durante julio y agosto, respaldadas por una campaña de promoción a nivel nacional.

La campaña estará vigente durante la temporada de verano-otoño y, posteriormente, será evaluada para realizar los ajustes necesarios y dar continuidad durante la temporada de invierno.

La estrategia comercial está dirigida principalmente al mercado de la Zona Metropolitana del Valle de México, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, con especial énfasis en segmentos con alta capacidad de viaje.

Para fortalecer esta estrategia, se implementará una campaña de venta directa que integra la plataforma Vacation Specials del CPTQ, donde actualmente participan más de 200 hoteles de Quintana Roo con promociones exclusivas.

Como parte de este esfuerzo, el Gobierno del Estado, a través del CPTQ, desarrolló y puso a disposición de Mexicana de Aviación los materiales creativos y una pauta nacional en medios digitales, impresos, radio y televisión para promover gratuitamente los vuelos hacia Tulum y Chetumal, fortaleciendo el alcance de la campaña.

Las instituciones participantes coincidieron en que la participación del sector hotelero será determinante para capitalizar esta inversión promocional, incorporando ofertas competitivas que permitan incrementar la ocupación de los vuelos y generar una mayor derrama económica para el destino.

Asimismo, se anunció que, durante el mes de agosto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezará un encuentro con más de 300 agentes de viajes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer la comercialización del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

A la reunión asistieron el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto; el subdirector de Ventas de Mexicana de Aviación, Luis Mendieta; el subsecretario de Turismo, Pablo Casas; el director de Promoción del CPTQ, Jorge Luis Téllez; y la directora de Turismo del municipio de Tulum, Haydé Hernández, así como representantes del sector empresarial del municipio de Tulum..

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