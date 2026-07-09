Cancún moderniza aduanas y refuerza seguridad aérea

La gobernadora Mara Lezama encabezó la comitiva de inspección para garantizar que el principal destino del estado cuente con procesos de recepción modernos.

Millones de viajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún experimentarán una mejora significativa en su paso por aduanas. La gobernadora Mara Lezama y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, supervisaron los avances para agilizar la atención a pasajeros y reducir los tiempos de espera en la terminal aérea. Esta iniciativa busca optimizar los procesos de llegada, revisión de equipaje e inspección, garantizando una experiencia más fluida para quienes visitan el Caribe mexicano.

Durante su recorrido por el Aeropuerto Internacional de Cancún, las autoridades constataron los procesos actuales en la zona de entrega de equipaje y los filtros de inspección. El objetivo principal es identificar áreas de oportunidad para continuar la agilización de procedimientos, beneficiando a los millones de turistas que eligen este destino.

✈️🧳 ¡Seguimos agilizando la llegada de millones de visitantes a #QuintanaRoo!



Hoy junto con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, trabajamos y recorrimos el AIC para fortalecer acciones para hacer más rápidos y eficientes los procesos en el Aeropuerto… pic.twitter.com/10yvCa5Bg4 — Mara Lezama (@MaraLezama) July 9, 2026

Para fortalecer la operación, se anunció la próxima adquisición de nuevos escáneres especializados por parte de la Dirección de Aduanas. Además, se incorporará más personal para reforzar las labores de inspección, lo que permitirá optimizar los tiempos de revisión sin comprometer los estándares de seguridad en la terminal aérea, un punto crucial para la confianza del viajero.

Un aspecto clave de la agenda fue el seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur del estado. Esta obra es considerada estratégica para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de Quintana Roo, impulsando de manera significativa las actividades vinculadas al comercio exterior y la economía regional.

Directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México delinearon las fases de equipamiento tecnológico que se implementarán de forma inmediata. ı Foto: Especial.

La coordinación entre el gobierno estatal y la Agencia Nacional de Aduanas de México subraya el compromiso por mantener a Cancún como una puerta de entrada eficiente y segura para el turismo internacional. Estas acciones no solo mejoran la experiencia del viajero, sino que también refuerzan la imagen de México como un destino confiable y moderno.

La inversión en tecnología y capital humano en el AIC, sumada al desarrollo del Recinto Fiscalizado del Sur, proyecta una visión integral para el crecimiento económico de Quintana Roo. Se busca no solo facilitar el flujo de personas, sino también optimizar la cadena de suministro y el intercambio comercial, consolidando la posición estratégica del estado en el mapa logístico nacional.

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JVR