Imputan por autosecuestro a edil de Tenancingo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, la morenista Nancy Nápoles Pacheco, por la presunta simulación de su propio secuestro.

En audiencia privada y en medio de manifestaciones de ciudadanos que exigen la renuncia de la alcaldesa, la fiscalía acusó a Nápoles Pacheco de participar en el montaje ocurrido el pasado 31 de mayo.

La audiencia privada inició la mañana de este jueves, luego de que la defensa legal de la edil solicitó que se realizara sin público.

🔴Este jueves a las 10:00 horas, está programada la audiencia de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo.



“Exigimos tu renuncia inmediata”, se lee en lonas afuera de los juzgados.



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Lo anterior, luego de que los abogados consideraron que la investigación podría verse afectada con la divulgación de información que involucra a otras personas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la alcaldesa estuvo presente en la audiencia al mismo tiempo que habitantes de Tenancingo se manifestaban a las afueras de los juzgados para exigir la renuncia de la funcionaria.

La fiscalía informó que, de acuerdo con la investigación, desde febrero dos sujetos, identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil”, en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Uno de los involucrados en el caso dijo que tanto el esposo como el cuñado de la edil planearon todo, ya “que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

De los actos de investigación se desprendió que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, N.N.P, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

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MSL