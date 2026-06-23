Procesan a dos por autoplagio de alcaldesa

Los hermanos Karla “N” y Víctor Manuel “N”, sujetos a proceso por presunta simulación de secuestro.

Un Juez con sede en Tenancingo vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles.

En la audiencia celebrada ayer, la autoridad Judicial determinó también la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El Tip: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, acusada de fingir su secuestro, demandó a cuatro periodistas por críticas en su contra. Exige a cada uno 125 mil pesos.

De acuerdo con el expediente, se estableció que, desde el mes de febrero, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Uno de los involucrados dijo que tanto el esposo como el cuñado de la edil planearon todo, ya “que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y José Roberto “N”, le ofreció un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación.

Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de ésta, Víctor Manuel “N”. De los actos de investigación se desprendió que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia alcaldesa.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron el autosecuestro de la alcaldesa.