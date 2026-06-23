Transportistas acusan inseguridad y abusos

Debido a la ola de violencia, asaltos y asesinatos de operadores, diversos gremios han organizado paros nacionales y bloqueos en distintos estados.

La delegada de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Zacatecas, Susan Cabral, denunció que el sector aún enfrenta distintos problemas como la inseguridad en distintas carreteras del país, abusos de autoridades y falta de coordinación entre éstas.

En entrevista con La Razón, la representante del organismo dijo que se han registrado diversos incidentes con transportistas en diferentes entidades y que han observado “el efecto cucaracha en el que en un estado se refuerza la seguridad y los grupos criminales se mueven hacia otras entidades”.

El Tip: Las rutas más peligrosas en Zacatecas para los transportistas son la carreteras federal 23, la 5 y la 54. Estos tramos registran la mayor cantidad de robos con violencia.

Narró, por ejemplo, que en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí se han presentado situaciones que han afectado a familias que circulan por carretera, incluso durante el día, donde presuntamente grupos delictivos despojan a los automovilistas de sus camionetas.

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“Han bajado a familias para robarles las unidades, no necesariamente de noche. Por eso se están aplicando estrategias para evitar que esos hechos lleguen a Zacatecas”, señaló.

En lo que va de la administración del gobernador de Zacatecas, David Monreal, el delito de robo a transportista ha tenido altibajos, por ejemplo, en 2021 se reportaron ocho denuncias y para el año siguiente la cifra aumentó a 10.

El Dato: Transportistas aseguran que sufren, en promedio, un robo cada 24 minutos en carreteras del país.

Para 2023, hubo 13 denuncias, alcanzando su punto máximo y para el año siguiente la cifra disminuyó a 9 casos, sin embargo, el año pasado se volvió a incrementar al registrar 11 casos.

La delegada dijo que además de la inseguridad, los transportistas sufren abusos de las autoridades municipales, como en el caso de Monterrey en el que policías municipales pedían entre 15 y 20 mil pesos por “sólo pisar” la zona.

“En Monterrey a Conatram ya lo respetan, porque hicimos una manifestación, pero había incluso algunos elementos que, al parecer, ya no lo están haciendo, que con el simple hecho de pisar Monterrey, pedían de 15 a 20 mil pesos. Entonces, pues, sí, hemos sufrido y padecido en el sector del transporte”, dijo.

Cabral afirmó que desde su llegada a Confederación de Transportistas se establecieron mesas de trabajo con las autoridades estatales y federales, lo que permitió mejorar la atención a las denuncias.

“Al contar con el teléfono del titular de la Policía, inmediatamente les hacemos la llamada para denunciar eso, y ya ellos se la piensan, en hacer sus fechorías”, señaló la representante.

Sin embargo, recalcó que uno de los principales problemas que persiste son las diferencias en la aplicación de reglamentos estatales y federales, así como presuntos abusos de autoridades viales.

“En Coahuila, el día de ayer me hablaba un compañero que lo detuvieron, porque andaba transitando por un puente su camioneta de 1.5 toneladas y el elemento argumentaba que lo iba a infraccionar, porque había subido al puente. Lamentablemente, no todos los operadores conocen la ley y es imposible aprenderte las de todos los estados, creo que ahorita es lo que más estamos padeciendo”, admitió.

En ese sentido, pugnó porque se homologuen la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con las leyes de Transporte, Tránsito y Vialidad de las entidades federativas.

“Cada uno pone sus condiciones, y los únicos que padecemos somos nosotros, porque llegas con tu carga, descargas y te vas. Ahorita en muchos estados tienen que sacar el permiso para ir a descargar, quizás sea, para obtener recursos para para el ayuntamiento, pero otra vez los afectados somos nosotros, que nos quieren meter la grúa, nos amedrentan y esto es cada día”, señaló.

Añadió que afortunadamente la Conatram tiene constante comunicación con las autoridades estatales y atienden el tema, sin embargo, “es tedioso cada día estarles hablando”

“Es tedioso cada día estarles hablando, que ya retuvieron la unidad, que porque no puedes pasar, yo creo se debe invitar al Gobierno federal para que revise esos temas, y cerrar filas con los municipios, porque simplemente, si no transportamos, no llega nada, porque nosotros movemos al país.

“Entonces, ahí es donde, de repente, se les olvida, nos quieren someter, amedrentar, y no hay dinero que alcance, por eso siempre les digo que, no es que nos hagamos las víctimas, pero los más vulnerables en el trabajo somos, el sector transporte”, afirmó.