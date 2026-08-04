¿Qué pasó con Helena, la hija de Elize Matsunaga, dónde está hoy? | FOTOS

El “Caso Matsunaga” ha vuelto a estar en la mira del ojo público, pues con la salida de la película “Elize: Sombras de una mujer” el pasado 22 de julio los internautas comenzaron a buscar el delito que inspiró la creación del filme.

Elize estuvo casada con Marcos Matsunaga; el hijo de los antiguos duelos de la empresa brasileña Yoki, desde el 2009 hasta el 2012, cuando ocurrió el trágico delito por el que ahora es conocida.

Elize es conocida desde el 2012 por el llamado “Caso Matsunaga”, pues la mujer de entonces 30 años de edad asesinó a su esposo y posteriormente colocó sus restos en una zona rural de Brasil.

Videos del elevador de la residencia de los Matsunaga. A la izquierda Marcos utilizando la ropa con la que fue localizado; a la derecha Elize transportando maletas con partes del cuerpo de Marcos ı Foto: Especial

Elize recibió una condena de 19 años, 11 meses y un día de prisión; sin embargo, quedó en libertad condicional en mayo del 2022, por lo que actualmente se encuentra en Franca, Brasil.

Desde que fue detenida en 2012, Elize no ha podido reencontrarse con su hija Helena, quien tenía nueve meses de edad cuando se registraron los hechos en la casa de los Matsunaga.

¿Qué pasó con Helena, la hija de Elize Matsunaga?

Cuando fue aprehendida en 2012, la hija de Elize se encontraba bajo el cuidado de su tía, Roseli Araújo; sin embargo, esto cambió después de que se le practicaran una prueba de paternidad a la menor de edad.

Mitsuo y Misako Matrunaga pidieron que se realizara una prueba a Helena para confirmar que era hija de Marcos, pues Elize había tenido problemas para quedarse embarazada antes de concebir a su hija.

Además, algunas versiones de la historia señalan que existían dudas sobre el parentezco de la menor con Marcos Matsunaga debido a que Elize se dedicaba a ser dama de compañía cuando conoció a quien se convirtió en su esposo.

Elize y Helena Matsunaga ı Foto: Especial

Luego de que se comprobara que Marcos Matsunaga era el padre de Helena la custodia de la menor de edad pasó a manos de sus abuelos paternos, quienes actualmente continúan cuidando de ella.

Elize y Helena no han tenido contacto desde 2012, pues los abuelos de la menor la han mantenido alejada del ojo público con la finalidad de protegerla de los medios y de las personas.

De acuerdo con medios brasileños Mitsuo Matsunaga ha precisado que Helena podrá decidir si quiere reencontrarse con su madre cuando tenga 18 años de edad, por lo que solo faltan dos años para saber si la menor de edad quiere ver a Elize o no.

Recientemente se dio a conocer que el tribunal de São Paulo autorizó que Helena Matsunaga hiciera dos viajes al extranjero como parte de las vacaciones escolares de verano, y estos los hizo en compañía junto a un tutor y su abuela.

Elize y Helena Matsunaga ı Foto: Especial

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