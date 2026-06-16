¿Qué pasó con Taylor Parker? El caso real detrás del documental de Instinto Maternal de Netflix

Instinto Maternal es el perturbador documental de Netflix que aborda una inquietante historia de crímenes reales sobre un asesinato que conmocionó a los Estados Unidos en 2020 y terminó con la mujer más joven en el corredor de la muerte de Texas.

El documental se estrenó en la plataforma roja de streaming el pasado 12 de junio y reconstruye el crimen que en su momento, acaparó titulares en Texas. Ahora te compartimos los detalles del caso y de qué le pasó a Taylor Parker.

¿Qué pasó con Taylor Parker y el caso real de Instinto Maternal?

Taylor Parker tenía 27 años de edad cuando todo ocurrió. Ella aseguró haber dado a luz después de que un agente estatal la detuvo mientras iba de camino al hospital.

Sin embargo, tras ser examinada por los médicos, se determinó que no era cierto y que incluso se sometió a una histerectomía tras el nacimiento de su segundo hijo, cinco años antes. Por ello, la bebé no era suya ni de su novio Wade Griffin.

La recién nacida, Braxlynn, fue declarada muerta en el hospital y en realidad era hija de Reagan Simmons-Hancock, una joven embarazada de 21 años que contrató a Parker para fotografiar su boda en 2019.

La fotógrafa atacó y asesinó a Reagan y extrajo por fuerza al bebé de su vientre con la intención de hacerla pasar por su propia hija, tras meses de mentir con un falso embarazo.

🇺🇸🩸🤰Elle TUE son amie enceinte et lui OUVRE le ventre pour VOLER son bébé et faire croire qu’il est le sien.



Le 9 octobre 2020 à New Boston, au Texas, Taylor Rene Parker, 27 ans, commet un CRIME ATROCE. Faisant semblant d’être enceinte depuis plusieurs mois, elle se rend chez… pic.twitter.com/sWsdTKRn4u — Cultination (@Cultination1) June 3, 2026

Parker fue arrestada el 9 de octubre de 2020 bajo sospecha de haber asesinado a Simmons-Hancock poco después del crimen. Fue declarada culpable en octubre de 2022 de asesinato capital por la muerte de Simmons-Hancock, así como del secuestro y asesinato de su bebé aún no nacida.

Durante el juicio, Parker no mostró remordimiento por sus crímenes y los fiscales indicaron que siguió manipulando situaciones tras ser encarcelada. Incluso, trató de ncriminar a una reclusa con problemas de salud mental en el asesinato de Simmons-Hancock mediante cartas de confesión falsas.

Parker se encuentra recluida en la Unidad Patrick L. O’Daniel, en Gatesville, Texas, a unos 65 kilómetros de Waco. Tiene 33 años de edad y es la mujer más joven que permanece en el corredor de la muerte del estado.

Taylor Parker ha apelado su condena, pues aseguró que se cometieron múltiples errores durante el proceso judicial. En 2025, a Parker le fue negada la solicitud de un nuevo juicio y en mayo del 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar su caso.

@threadlinefiles She Stole a Baby That Was Never Hers 💔🕊️ Taylor Parker spent months convincing everyone she was pregnant. But when her lies began to unravel, she committed a crime so shocking it made national headlines. This is the heartbreaking story of Reagan Hancock and the case that stunned Texas. #TrueCrime #TaylorParker #ReaganHancock #CrimeStory #TrueCrimeCommunity ♬ original sound - threadlinefiles

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